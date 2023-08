Matia Di Nicola fait son trou à Elsaute B et se retrouve déjà en tête du classement des buteurs

"Je compte continuer à me donner à fond en P3"

"Je ne m’attendais pas du tout à débuter les trois premières rencontres, mon objectif était de prendre du temps de jeu quand j’en aurais la possibilité, explique le rapide ailier elsautois. Nous formons un bon groupe, on se bat les uns pour les autres avec la bonne mentalité, c’est ce qui explique qu’on vient de commencer la saison en signant un neuf sur neuf. Je compte continuer à me donner à fond en P3 et on verra bien ce qu’il peut se passer dans le futur."

Dans un avenir plus ou moins proche, on pourrait bien retrouver Matia, comme son frère Théo, sur la feuille de match de l’équipe A.

"Mon frère ne me donne pas de conseil, nous n’évoluons pas du tout dans le même registre puisqu’il est défenseur central. Par contre, il est pour moi une source de motivation."

Son entraîneur, Dejan Botic, a apprécié ses premières sorties chez les adultes et espère qu’il pourra continuer à prester de la sorte.

"Il nous a mis quatre buts la semaine dernière et en avait déjà inscrit deux en Coupe de la province. C’est un pur produit du club, je le connais depuis les U13. Il a toujours eu un déficit physique mais nous l’avons protégé. Il joue crânement en utilisant bien ses qualités, il est polyvalent et dispose d’un bon volume de jeu. C’est un plaisir de coacher ce genre de joueur."