Martin Wets: "Mon premier doublé avec les adultes" sourit le n°10 de Hombourg

Débarqué de Stockay (D2 ACFF) la saison dernière, le milieu de terrain est heureux de pouvoir débuter la saison, bien préparé. En effet, lors du dernier exercice, il a manqué toute la première partie du championnat pour cause de blessures. "Maintenant que je n’ai plus aucune appréhension quant à mes soucis physiques, c’est une bonne chose de pouvoir être disponible dès l’entame du championnat après une bonne préparation. L’année dernière j’avais accumulé un retard par rapport au reste du groupe et cela a été difficile de revenir à niveau. Quand j’ai refait surface, on était mal embarqué et l’objectif était donc de se maintenir " rappelle-t-il avant d’évoquer ses objectifs pour la saison en cours, avec le coach qui avait triomphé dans leur mission sauvetage. "Cette fois, on est directement avec Romain Cerfontaine dont la philosophie rejoint mes idées. C’est un coach qui me correspond mieux et avec ce groupe, je sais qu’on peut titiller les meilleures écuries pour atteindre le tour final. Avec notre force de caractère et nos joueurs talentueux, nous sommes capables du meilleur" conclut le numéro 10 hombourgeois, Martin Wets.