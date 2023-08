Lucas Schenk arrive "en confiance" à Elsaute

Après son expérience à Richelle, l’attaquant doit à présent se fondre dans un nouvel effectif. "Je me sens bien, avec une préparation correcte en marquant cinq buts. Je me sens en confiance et tout se passe bien pour le moment. En venant ici à Elsaute, mon défi est de marquer le plus possible. Le club me fait confiance pour apporter mon expérience de la série."

Promu cette saison, Elsaute va batailler pour faire sa place parmi cette D3B ACFF, que le groupe va découvrir petit à petit. "C’est une équipe qui a prouvé, en première provinciale, que c’était une toute bonne formation. Je suis persuadé que tout va bien se passer, le coach est très bon tactiquement et on travaille physiquement. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas aller cette saison", conclut Lucas Schenk, impatient de débloquer son compteur en championnat. Et pourquoi pas ce dimanche (15h), en déplacement à Mormont ?