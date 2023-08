Adrien Crosset, déjà quatre buts et plein d’ambition

"J’avais inscrit 16 buts avec Elsaute il y a deux ans et 14 la saison dernière avec Malmedy, précise-t-il. C’est clair qu’en tant qu’attaquant, on a besoin de marquer des buts pour gagner en confiance et je vise de faire mieux mais je ne me suis pas fixé un nombre de buts à inscrire. Le foot est un sport collectif et les résultats de l’équipe priment toujours sur les performances individuelles."

Oui, sauf que les attaquants s’expriment toujours mieux dans une équipe qui tourne bien. Et c’est le cas actuellement de Malmundaria, vainqueur de Flémalle ce dimanche. "C’est vrai, on a bien commencé, avec ce neuf sur neuf. On ne pouvait pas rêver mieux, même s’il y a toujours moyen de s’améliorer. Pour le moment, on marque facilement en début de partie, ce qui oblige l’adversaire à ressortir et nous offrir plus d’espaces. Contre Flémalle, on a eu un peu de relâchement après le repos mais c’est typique d’une équipe qui mène par trois buts à la mi-temps."

Ce prochain dimanche, ce sera au tour du voisin, Stavelot, de venir se mesurer au co-leader de la série. L’occasion pour Crosset d’améliorer ses statistiques même si, comme il le dit, cela passe d’abord par une victoire de son équipe. "J’échangerais volontiers mes buts contre le titre en fin de saison", conclut Adrien dans un état d’esprit qui résume bien celui de tout le groupe malmédien actuellement.