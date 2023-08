"À l’heure actuelle, Aubel doit jouer pour se sauver" estime Anthony Niro, capitaine sans langue de bois

"C’était déjà le cas mercredi contre Beaufays où on a une tête cadrée à la dernière minute. C’est clairement insuffisant pour gagner un match", lâche-t-il.

"Je ne vais pas trouver les solutions tout seul"

C’est en véritable leader des troupes qu’Anthony Niro entame sa deuxième saison à Aubel. Il n’hésite pas à donner de la voix pour encourager ses équipiers, même dans les moments plus compliqués. "J’essaie de rester positif. ce n’est pas facile. Il faut garder le groupe concerné et relever la tête rapidement. Je ne vais pas trouver les solutions tout seul. Il va falloir s’y mettre collectivement pour réagir", déclare l’ex-joueur de Raeren-Eynatten. Les Siropiers devront se remobiliser rapidement pour accrocher leurs premières unités dans le duel des lanternes rouges, dimanche à Fize. "C’est une équipe qui, comme nous, voulait jouer le haut du classement. Le niveau est plus élevé cette saison donc on doit prendre des points le plus vite possible. Il faut arrêter de se voir plus beau que ce qu’on est. À l’heure actuelle, on doit jouer pour se sauver", conclut-il.