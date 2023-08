Welkenraedt B, qui a joué "comme une équipe de café", a vécu un vrai calvaire (photos)

Les visités opèrent trois changements à la mi-temps et se montrent plus décidés mais également mieux organisés qu’au premier acte. Malgré cela, la tâche s’avère encore plus compliquée à la 69e minute lorsque le gardien Robin Eussen, se fait exclure pour une faute à l’entrée du rectangle. "C’était dégueulasse, on a joué comme une équipe de café. L’envie n’est jamais venue, après le 0-2 le match était plié. Ça va être dur à l’entraînement la semaine prochaine, j’ai un gros noyau et il y en a qui ne joueront pas dimanche prochain" peste le coach local Thibaud Lahaye. Les visiteurs profitent de cet avantage numérique pour enfoncer le clou à la 76e minute. Louis Schoonbroodt envoi un beau coup-franc et fait 1-5. Le duel tourne à la correction trois minutes plus tard (79e) quand Guillaume Fossion fait 1-6. Battice B, déchaîné, ne se contente pas de ce score de tennis et pousse un septième but à la 85e minute grâce à Aurélien Lejeune pour le 1-7. Monsieur Thunus, désigné à brûle-pourpoint et auteur d’une excellente prestation, siffle la fin du calvaire welkenraedtois. "Les consignes ont été respectées, notre organisation à tenu du début à la fin. Je suis fier de mes gars" analyse avec satisfaction le T1 batticien Clément Weber.

Welkenraedt B 1 - Battice B 7

Arbitre: M.Thunus.

Carte rouge: Eussen (directe).

Carte jaune: Houbiers.

Buts: Crahay (0-1, 6e), Durbut (0-2, 12e), Georgin (1-2, 22e), Fortemps (1-3, 26e, 1-4, 32e), Schoonbroodt (1-5, 76e), Fossion (1-6, 79e), Lejeune (1-7, 85e).

WELKENRAEDT B: Eussen, Houbiers, Lempereur, Antoine (45e Pinckaers), Schmuck (45e Robert), Dejalle, Schmetz (45e Petit), Simonis, Schreurs, Georgin, Cloes (64e Halibaev).

BATTICE B: Wynants, Crahay, Charlier (56e Rasquinet), Lejeune, Durbut, Fossion, Vanderstraeten (64e Englebert), Fortemps, Deckers (45e Doome), Smets (67e Acunzo), Schoonbroodt.