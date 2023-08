Sart "a manqué de réflexion" juge Laffineur

Ils sont nombreux, alors, dans les tribunes à craindre le pire pour leurs protégés. Il est vrai que tenir une demi-heure en infériorité numérique face à une équipe joueuse comme Sart est loin d’être une sinécure. Et pourtant, portés par un duo Javaux-Cwynar impeccable défensivement et ultra motivant par la parole, les protégés du président Sinistri vont parvenir à se sublimer, bien aidés par des choix payants de Jofray Hella. Montés au jeu, Alex Loyaerts et Charlier s’illustrent à l’aube du dernier quart d’heure et le second cité crochète son adversaire avant de placer hors de portée de Spéder (2-1).

Une légère avance qui ne tempère pas les ardeurs des Jaunes d’un jour. Bien au contraire. Les frères Loyaerts font joujou avec la défense sartoise avant que Lionel ne se fasse accrocher dans le rectangle. Geuns, auteur de l’assist sur l’ouverture du score, transforme la sentence (3-1). La messe semble dite et les visiteurs vont même boire le calice jusqu’à la lie puisqu’Alex Loyaerts y va de sa petite rose pour faire 4-1. En seulement 17 minutes, Hannut est tout simplement parvenu à faire trembler les filets adverses par trois fois, le tout en comptant un homme de moins. Incroyable !

Côté visiteur, il y avait de quoi nourrir des regrets tant le sentiment d’avoir gâché la dernière demi-heure était présent… Difficile de trouver des explications pour le mentor sartois, Olivier Laffineur. "On a vu tout le contraire de ce qui aurait dû se produire. Pourtant, nous étions prévenus: Hannut est dangereux même à dix. Et on n’a pas fait ce qu’il fallait faire, on a manqué de réflexion. "

Hannut 4 – Sart 1

Arbitre : M. Mouton.

Cartes jaunes: Jamart, Crotteux, Leonard, Dufour, Grosjean,

Buts : Jamart (1-0, 40e), Offerman (1-1, 63e), Charlier (2-1, 73e), Geuns (3-1 sur pen, 76e), Offerman (4-1, 90e).

HANNUT : Botterman, Dokens, Javaux, Cwynar, H.Dreze, Crotteux, L.Loyaerts (88e L.Magnetico), Adrovic, Geuns (80e M.Magnetico), Jamart (60e A.Loyaerts), Louis (71e Charlier).

SART: Speder, Léonard (62e Heindrichs), Vandeberg (78e Louras), Depresseux (62e Dohogne), Grosjean, Offerman, Meessen, Evrard, Dufour, Keller, Colin.