Première à Bielmont mais fin de parcours en Coupe de Belgique pour le Stade Verviétois: "On doit gérer 3 matches en 6 jours"

Reste qu’en championnat, il faudra mieux exploiter les moments forts et mieux résister dans les périodes plus rudes. Ce dimanche, la première demi-heure était à l’avantage des Verviétois et la belle combinaison Akdim-Giargiana-Yilmaz permettait à ce dernier d’ouvrir la marque. Le Crossing égalisait sur la tête de Rucquois (37e), mais les Verviétois demeuraient sereins et repassaient devant: 2-1, lorsque le Bruxellois De Marrée trompait son propre gardien, juste avant la pause. Avec un peu plus de réussite, Yilmaz ou Akdim auraient pu porter le marquoir à 3-1. Il n’en fut rien.

En deuxième période, alors que les changements semblaient réduire quelque peu la fluidité du premier acte, les Stadistes s’enlisaient peu à peu alors que le Crossing continuait d’y croire. L’occasion de faire 3-1 aurait pu venir d’Ercan Ganiji, mais l’arbitre ne lui accordait pas le penalty qu’il espérait. Derrière, Ben Yagan égalisait d’un coup-franc enroulé qui prenait David Rico-Garcia à contre-pied. Un 2-2 (70e) suivi d’un 2-3 quand le rapide Denis Roisin prenait tout le monde de vitesse côté droit en toute fin de partie. La liesse était bruxelloise, la qualification pour le tour suivant aussi.

Christophe Kinet et les siens peuvent désormais se focaliser sur ce championnat qui démarrera par deux affiches face à d’autres Liégeois (à Stockay puis contre Verlaine)… Et en coulisses, les présidents Bodson et Boccardo (tous deux présents à Bielmont ce dimanche) continueront le travail. "Il est possible qu’on annonce des transferts dans les prochains jours, d’autant qu’il ne reste plus beaucoup de temps" rappelle Christophe Kinet. Les Dario Oger (AS Eupen), Lorenzo Offermann (AS Eupen), Willy Bamona (ex Huy et Visé) et le portier Benjamin Thomé (ex-Visé) vont-ils rejoindre le matricule 33 ?

Stade Verviétois 2 – Crossing Schaerbeek 3

Arbitre: M. Meys

Cartes jaunes: Palm, Clerbois ; Muaremi, Absisan. Buts: Yilmaz (1-0, 35e), Rucquois (1-1, 41e), De Marrée csc (2-1, 45e), Yagan (2-2, 75e), Roisin (2-3, 90e+2).

VERVIERS: Rico-Garcia, Courail, Biondolillo, Ceylan (60e Ganiji), Manfredi (46e Clerbois), Giargiana (46e Bertrand), Deflandre, Palm (70e Vaccaro), Muaremi, Akdim (60e Mara), Yilmaz.

SCHAERBEEK: Jacops, Roisin, De Marrée, Rucquois, Kinkela Manzeza (80e Malela-Ndangba), Absisan, Taybi (65e Yagan), Mabika, Mbenti, Casagolda Collazo (90e+3 Tshibay), Lufimbu (65e Morais De Almeida).