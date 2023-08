Patrick Kriescher (FC Eupen): "On veut montrer notre force à domicile"

Après une entame de match un peu hasardeuse et l’ouverture du score par Thibaut Turco peu avant la demi-heure, les Eupenois avaient à cœur d’inaugurer le nouveau terrain synthétique de la meilleure des manières. Message reçu et avant la pause, le marquoir indique 2-1 après des réalisations d’Alessio Krafft et Dean Vanaschen. Après le repos, les Germanophones reprennent de la même façon qu’ils ont terminé, en inscrivant un nouveau but de la tête de Kudura pour prendre le large 3-1. À l’heure de jeu, Pierre Haleng redonne l’espoir aux visiteurs en réduisant la marque (3-2) mais deux minutes plus tard Jérémy Bong leur coupe les jambes en concluant une belle action collective et scelle le score à 4-2. "C’est une véritable victoire collective avec notre groupe mixé entre jeunesse et expérience. Les garçons ont appliqué les consignes et on avait à cœur de dicter notre loi à domicile pour rappeler à nos adversaires qu’il sera compliqué de venir prendre des points à Eupen et qu’on ne fera pas de cadeau. Cela dit, nous gardons les pieds sur terre et on doit encore travailler pour gommer nos erreurs" confie Patrick Kriescher, le coach du FC Eupen.