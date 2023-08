Buts: Eloy (1-0, 6e), Burgevin (2-0, 16e), Ferron (3-0, 21e), C. Esposito (3-1, 32e), Bebronne (4-1, 35e ; 5-1, 40e), Schaffrath (6-1, 55e), Marino (6-2, 76e), André (7-2, 88e)

Cartes rouges à La Minerie B: Pelsser (65e, 2 j.), Binet (69e, directe), Dakir (89e, 2 j.)

Sept buts encaissés et trois joueurs expulsés: les Miniers ont vécu un calvaire. "Félicitations à Aywaille B qui, s’il aligne cette équipe chaque semaine, n’a rien à faire en P3. On n’a strictement rien à revendiquer. Quant aux cartes rouges, je préfère ne pas les commenter. On réglera ça en interne" glisse le coach Thibaut Muylkens.

Bolland 3 – Blegny B 3

Buts: Antoine (0-1, 37e), Grégoire (1-1, 45e), Esteve (1-2, 53e), Antoine (1-3, 68e), De Vos (2-3, 81e ; 3-3, 90e+4)

Carte rouge à Bolland: J. Bosard (90e+1, directe)

Les Bollandois d’Antoine Wilkin ont sauvé un point en toute fin de match. "C’est le seul point positif à retenir car, pour le reste, on s’est fait avoir comme des gamins. J’attends beaucoup plus de mon groupe pour les prochains matchs" indique le technicien.

Cornesse 3 - Vaux-Chaudfontaine 4

Buts: Smolders (0-1, 3e), Paulus (1-1, 30e), Van Acker (2-1, 42e), Boulanger (2-2, 44e), Smolders (2-3, 60e), Schneider (2-4, 66e), Fyon csc (3-4, 89e)

Face à un cador de la série, Cornesse "aurait vraiment mérité un point. Ce match s’est joué à rien" commente l’entraîneur Raphaël Van Acker.

Étoile Dalhem B 2 - Ent. Pepine 1

Buts: Jo. Diefels (1-0, 14e), Lecloux (1-1, 38e), J. Brocka (2-1, 55e)

Toujours pas le moindre point pour l’Entente Pepine de Benoît Legrand. "Il y avait pourtant beaucoup mieux à faire mais comme sur nos deux premiers matchs, on a de grosses difficultés à marquer" pointe ce dernier.

Lambermont-Rechain B 2 – Harzé 4

Buts: Dainef (0-1, 4e), Silvestre (0-2, 12e), Moukrime (1-2, 38e), Silvestre (1-3, 54e), Aithmid (2-3, 62e), Silvestre (2-4, 74e)

"On offre littéralement les quatre buts" peste le mentor verviétois Kevin Cremers. "Il y a un gros boulot à faire au niveau de la rigueur défensive."