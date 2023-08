Buts: Maquinay (1-0, 10e), Lambertz (1-1, 30e), Bongard (1-2, 36e), Lausberg (2-2, 57e), Maquinay (3-2e, 59e), Dell csc (4-2, 75e)

"Cette première victoire fait du bien et on la savoure", lâche le mentor franchimontois Patrick Courtois. "Elle est méritée même si on s’est fait peur. On est complètement passé à côté de la 2e partie de notre 1re mi-temps et je ne sais pas trop pourquoi. Je me suis un peu fâhé à la pause et j’ai ensuite revu le caractère, les courses et les qualités de mes joueurs."

"C’était mauvais", peste le T1 de Rocherath Stefan Bongard. "Après le but d’ouverture, on a retrouvé notre jeu et su inverser le score. On a ensuite les occasions pour faire le break, c’est dommage. Ensuite, on n’a plus vu le vrai Rocherath."

Stade Verviétois B 0 – Heusy 0

"Des matches ainsi sont toujours frustrants car tu peux les gagner mais aussi les perdre", explique le coach verviétois Gabriel De Luca. "Heusy est une équipe qui ne nous convient pas et je suis très satisfait du répondant de mes joueurs. Il y a un an, c’est un match qu’on aurait perdu. Cette fois, on a su répondre dans l’impact physique."

"C’était un excellent match de football", enchaîne son homologue Jessy Dionisio. "Je pense sincèrement que c’est le plus plaisant depuis que je coache en P2. Pour moi, on mérite les trois points car on a fait une grosse prestation. L’arbitre a fait un bon match, même si, et c’est mon seul regret, Verviers pouvait finir à neuf."

Lamb-Rechain 2 – Sprimont B 1

Buts: Fyon (1-0, 53e), Djongambo sur pen (1-1, 60e), G. Crits (2-1, 81e)

"Il y avait un peu de pression suite au début du championnat et cette victoire va un peu nous libérer", se réjouit le technicien de Lambermont-Rechain Quentin Slupik. "Dommage qu’on se mette à nouveau en difficulté avec ce penalty à la 70e minute. On se fait peur inutilement. Pour le reste, nous avons livré un bon match avec des occasions. Ce sont trois points importants."

Honsfeld 1 – Trois-Ponts 0

But: Ben Sellam (1-0, 49e)

"Je suis content avec les trois points mais nous avons très mal joué ce dimanche", avance l’entraîneur d’Honsfeld Pascal Jost. "J’ai dit à mes joueurs que nous ne gagnerons plus beaucoup de rencontres si on joue chaque semaine ainsi. On a eu de la chance et Trois-Ponts mérite certainement mieux."

"Comme contre Emmels, on aurait mérité davantage", estime son vis-à-vis Miguel Ruiz-Marin. "Il nous a manqué le dernier geste et le petit brin de chance. Malgré ce 0 sur 9, l’ambiance dans le groupe reste très bonne, même si, quand tu perds, elle est un peu moins joyeuse.’

Recht 2 – Ferrières 2

Buts: Sarr csc (1-0, 6e), Gallina (1-1, 44e), Nito (2-1, 69e), Soumahoro (2-2, 96e)

"Je suis dégoûté !", lâche le tacticien rechtois Jérôme Stark. "Le nul est certes logique, mais l’arbitre a joué, on ne sait trop pourquoi, huit minutes en plus. C’est dommage car je précise qu’il a fait un super-match jusque-là. Pour moi, il doit siffler bien plus tôt. Mes gars ne méritent pas ça et je suis très fier d’eux. Ils ont livré une excellente prestation contre une équipe qui n’a rien à faire en P2."

Amblève 3 – Xhoris 2

Buts: Lognoul (0-1, 20e), Ekissi (1-1, 35e), Carvalho (1-2, 44e), Lemaire (2-2, 70e ; 3-2, 83e)

"Victoire à l’arraché contre une équipe qui confirme ce que je pensais, à savoir qu’elle devrait jouer le top 3", note le T1 amelois Robin Demarteau. "Ce succès est peu académique mais important, en espérant qu’il lance notre saison. Aujourd’hui, on a eu le petit brin de chance."

Du côté d’Xhoris, le mentor Michaël Lebe ne comprenait pas les décisions arbitrales: "De toute ma vie, je ne pense pas avoir été volé de cette façon. C’est tout simplement inexplicable. Ce match, on doit le gagner cent fois."

Butgenbach 0 – Weywertz 2

Buts: Hanf (0-1, 77e), Crasset (0-2, 82e)

"On mérite mieux car on a livré une très bonne prestation", commente le coach de Butgenbach Ludek Mach. "Il nous manque encore un peu de précision dans le dernier geste, comme sur les deux occasions qu’on se crée en première mi-temps. Si on marque, le match peut tourner différemment."

"C’est une victoire compliquée", reconnaît le mentor de Weywertz Steve Paquay. "Butgenbach a joué avec ses armes et l’a très bien fait. De notre côté, face à leur bloc bas, on a eu du mal à trouver les espaces. Mon regret est de ne pas avoir su mettre ce but plus vite. il nous aurait simplifié les choses."