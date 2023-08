Buts: Bodson (1-0, 5e), Fugaborsi (1-1, 1-2, 1-3, 29e, 31e, 67e), Gerrekens (1-4, 70e), Gerits sur pen. (1-5, 82e), Conraads sur pen. (2-5, 3-5, 84e, 90e).

Carte rouge à La Calamine B: Wynants (77e 2 c.j.).

"On a mal commencé la rencontre et puis on a déroulé. En revanche, je ne sais pas d’où sortent leurs deux penalties en fin de match donc j’estime qu’on gagne 1-5 et non 3-5" avoue Mike Hendrick, le coach calaminois.

Richelle 2 – Herve 3

Buts: Closset (0-1, 23e), Ledda (1-1, 73e), Douhard (1-2, 75e), Rouffa (2-2, 83e), Closset (2-3, 89e).

"Cette victoire est méritée mais on aurait pu se mettre plus tôt à l’abri. On a réussi à faire la différence au caractère. Les réglages se mettent lentement en place et donc il faut continuer avec la même envie pour continuer à prendre des points" constate Ben Joly, le technicien des Fromagers.

Welkenraedt 2 – Blegny 1

Buts: Roggemans (1-0, 2-0, 16e, 80e), Levaux (2-1, 90e).

"Blegny rate un penalty en première période mais notre victoire aurait pu être plus sévère dans les chiffres. Mon groupe commence à grandir et on est enfin récompensé de nos efforts" savoure Gregory Degotte, le T1 de Welkenraedt.

Battice 2 – Trois-Frontières 2

Buts: Janssen (1-0, 24e), Anawina (2-0, 44e), Salimou (2-1, 68e), Krauth (2-2, 90e).

Carte rouge à Battice: Renard (90e 2 c.j.).

"Chaque équipe a eu sa mi-temps et le match nul paraît logique. Mention spéciale à mon gardien qui marque le but du partage en toute fin de rencontre synonyme de victoire mentale" explique Fabrice Burdziak de Trois-Frontières.

Olne 2 – Croatia Wandre 1 (arrêté)

Buts: Brncic (0-1, 14e), Noel (1-1, 37e), Wiyalika (2-1, 40e).

C arte rouge à Wandre: Hanoset (39e directe).

"Le match est arrêté car Nicolas Lesecque a dû être transporté à l’hôpital pour un probable pied cassé. En supériorité numérique, on méritait clairement la victoire mais le foot est secondaire dans ces circonstances et je pense surtout à mon joueur" explique Jonathan Félix, le tacticien Olnois.

Saive 1 – Espoir Minerois 2

Buts: Colling (0-1, 12e), Godard (1-1, 19e), G. Gaillard (1-2, 20e).

"Le doute n’a pas eu le temps de s’installer quand ils ont égalisé car on a de suite répondu pour reprendre l’avantage définitivement. On a plié sans rompre en fin de rencontre grâce à une grosse débauche d’énergie collective" se réjouit Gino Piol.

Aubel B 7 – Houtain Milanello 4

Buts: Ferraïola (0-1, 1re), Lenaerts (1-1, 26e), Ferraïola (1-2, 29e), Denis (2-2, 40e), Diaferia (3-2, 52e), Lenaerts (4-2, 56e), Ferraïola (4-3, 65e), Lenaerts (5-3, 6-3, 67e, 69e), Ferraïola (6-4, 77e), Ameur (7-4, 83e).

"Ce n’est pas normal d’encaisser quatre buts mais nous sommes encore trop fébriles défensivement. Cependant, il était nécessaire de retrouver la maitrise et marquer sept buts, c’est une bonne chose" dixit le T1 d’Abbel B David Malta.