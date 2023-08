"Oui, Raeren est candidat au titre" dit Éric Vandebon

Et pour cause, la défense gouvionne a pris l’eau comme elle ne l’avait plus fait depuis longtemps, ce dimanche. Et le malheureux Gilles Regnier n’y est pour rien. Au contraire. Non seulement il n’a rien à se reprocher sur les six buts concédés, mais il a même plutôt bien limité la casse face à une formation germanophone parfaitement rodée et bien trop costaude pour ses coéquipiers. Surprenant, ce fossé entre les deux équipes ? Pas vraiment. Raeren n’est autre que le vice-champion en titre de la division, tandis que Gouvy, faut-il le rappeler, n’a terminé que 4e du dernier championnat de P1. Et cette division d’écart, elle s’est encore fait ressentir sur le terrain, ce dimanche.

Sans surprise, les hommes d’Éric Vandebon confisque le ballon d’entrée de jeu face à des Gouvions disposés dans un très prudent 5-4-1. "Le premier quart d’heure était bon, puis mes joueurs se sont compliqué la vie en multipliant les touches de balle. Je leur ai demandé, à la pause, de revenir à l’essentiel: donner-bouger. Et cela a porté ses fruits. Le seul bémol, c’est ce but encaissé. L’ancien défenseur que je suis préfère gagner 0-4 que 1-6, mais je ne vais pas faire la fine bouche. Pour un premier match de championnat, c’est plutôt encourageant. Raeren est-il candidat au titre ? Oui, mais au même titre que quatre ou cinq autres équipes. Habay sera costaud. L’Union Hutoise, en battant Richelle, a prouvé qu’elle avait des arguments également. Aywaille a bien transféré. Et Sprimont, dont on parle peu, risque d’en surprendre plus d’un. Le niveau de cette D3 est assez relevé", commente Éric Vandebon, coach de Raeren-Eynatten.

Gouvy 1 – Raeren-Eynatten 6

Arbitre: Fl. Lemaire.

Cartes jaunes: Gillard, Demeuse, Klauser.

Buts: Lo Presti (28’, 0-1) ; Klauser (50’ et 73’, 0-3) ; Bamba (75’, 0-4) ; Ngiambila (86’, 0-5) ; Schmitz (88’, 1-5) ; Ngiambila (89’, 1-6).

GOUVY: Regnier ; Georges, Scerra, Devillet, Gillard, Andrianne (66’, Demeuse) ; Grommen (54’, Zitella), Burton, Adam (79’, Schmitz), Vieuxtemps ; Nuozzi (71’, Geurde)

RAEREN: Longaretti ; Stoffels, Bernard, Bonnechère, Di Nicola ; Bissen, Klauser (77’, Thonus), Pousset ; La Delfa (60’, Bamba), Piron (44’, Laschet), Lo Presti (68’, Ngiambila).