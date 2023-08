"Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, le plan a encore fonctionné" plaisante Florian Kohfeldt, l'entraîneur d'Eupen

La conférence de presse d’après-match était aussi l’occasion pour l’Avenir d’interroger le T1 sur la difficulté de mettre sur le banc le besogneux et précieux Charles-Cook, par ailleurs buteur et auteur du 3-0 samedi. "C’est toujours très dur de prendre ce genre de décision (NDLR: Charles-Cook n’est plus titulaire depuis l’arrivée de Finnbogason) car on sait qu’il a le potentiel pour être dans le onze. Mais en même temps, le plan"Cookie"(NDLR: le surnom de Charles-Cook) a encore fonctionné. Le faire rentrer ainsi permet de se créer des situations en misant sur la vitesse. Plus largement, on l’a vu contre OHL, notre victoire c’est celle du groupe et aussi celle du banc. Évidemment: tout le monde a envie de jouer, mais c’est le groupe qui prime" ponctue qui refuse de s’emballer malgré les dix points glanés en cette entame de compétition. "Pour nous, l’objectif reste le même: c’est de disputer les play-off 2 et donc se sauver. On ne doit pas non plus oublier que nos deux derniers matches auraient pu tourner autrement. Restons calmes et continuons le travail !" De fait: le chemin est encore long et le noyau, pas très large.