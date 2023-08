Le Ster-Francorchamps de Pascal Collin et son armada offensive en collent cinq à Melen !

Dès la 20e minute, Bultot ouvrait son compteur but de la tête. L’ancien buteur de La Calamine manquait un 0-2 tout fait quelques instants plus tard tandis que Thelen frappait, lui, sur la latte dans la foulée. Le médian sterlain insistait toutefois et doublait la mise un peu après la demi-heure avant que Sow, d’une belle volée, ne fasse 0-3 juste avant la pause. Si la messe était déjà dite depuis longtemps, Gilis régalait encore le public d’une splendide volée de l’entrée de la surface peu avant l’heure de jeu.

"Ça fait mal"

Enfin, Domken ponctuait le récital vingt minutes plus tard en profitant d’une bévue défensive locale. Le pire, c’est que ce score n’était même pas sévère pour une équipe de Melen qui n’a pas cadré la moindre frappe de toute la partie. "Ça fait mal" grimaçait le coach de l’Alliance Santo Ventura. "Et le fait que c’était Ster en face n’est même pas une excuse car on a été absents de A à Z et totalement indisciplinés. Quand tu joues comme à l’agora et que tu tombes sur une équipe bien disciplinée, voilà ce qui arrive: tu en prends 5." Avec 3 victoires en autant de matchs, les Sterlains signent un début de saison quasi parfait sur le plan comptable et se retrouvent co-leaders avec leurs voisins malmédiens.

Melen 0 – Ster-Francorchamps 5

Arbitre: M. Joskin

Cartes jaunes: Mascolo, El Boussetaoui ; Karatas.

Buts: Bultot (0-1, 20e), Thelen (0-2, 35e), Sow (0-3, 45e), Gilis (0-4, 56e), Domken (0-5, 75e)

MELEN: Labarbe, Rodriguez, Marcuccio, Joao, El Boussetaoui, Bemelmans, Yumusak, Henke, Touri (30e Denooz), Habrand (80e Pinte), Mascolo (46e Virgilio).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Gilis, Rentmeister, Lambrechts, Restiglian, Raskin (50e Hermant), Thelen, Haydan, Karatas (67e Boreio), Bultot (67e Calisgan), Sow (60e Domken)