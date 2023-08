Au terme d’un match abouti, Liège a décroché sa première victoire depuis son retour dans le monde professionnel. Un succès mérité. Bien organisés, les Sang et Marine se sont créé de nombreuses occasions. "En première mi-temps, nous avons laissé peu d’espaces et nous avons eu de belles possibilités. Nous avons empêché Ostende de jouer et nous nous sommes projetés vers l’avant", analysait Gaëtan Englebert. Cette fois, les Liégeois sont parvenus à rester totalement concentrés durant 90 minutes pour éviter d’encaisser et ainsi paniquer face à une équipe ostendaise, qui, il faut l’écrire, était d’un niveau bien en dessous.

RFC Liège 2 – Ostende 0

Arbitre: M. Pirard.

Cartes jaunes: Dewaele, Vinck, Mouchamps, Laes, Basila.

Buts: Mouchamps (1-0, 21e), Bertaccini (2-0, 37e).

RFC LIÈGE: Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Wilmots, Mouhli (73e Merlen), Cascio, Mouchamps (90e+3 Lioka Lima), Bruggeman, Bertaccini (81e Loemba).

OSTENDE: Bossin, Vinck (46e Osifo), Tanghe, Basila, Laes, Omolo, Dewaele (90e Amade), D’Haese (41e Fuentes Garrido), Berte, Van Daele, Jung (61e Mebude).