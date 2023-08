La Calamine réalise "le match parfait" pour lancer sa saison en D2 ACFF (photos)

"Profiter mais ne pas verser dans l’euphorie"

À l’issue de la rencontre, Alex Digregorio ne cachait pas sa joie. "On savait qu’on avait une équipe très forte face à nous. On s’est battu avec nos armes. Je remercie mon staff pour son analyse très pointue de l’adversaire. Cela nous a permis de choisir un plan de jeu qui leur a posé des problèmes. Nous avons réalisé le match parfait." Cette victoire va booster la confiance des Calaminois. "Je pourrais citer beaucoup de mes joueurs mais quand on voit les prestations de Timoty Lazzari ou de Corentin Thielen, qui évoluait il y a quelques mois encore du côté de Blegny en P2B, on ne peut qu’être fier de la manière dont ils ont presté aujourd’hui. On va bien profiter ce soir mais nous n’allons pas nous verser dans l’euphorie. Ce n’est qu’un match et on se remet au travail dès mardi", conclut le T1 des Verts.

La Calamine 2 - La Louvière Centre 1

Arbitre: M. Gabriel.

Cartes jaunes: Gilon, Lazzari.

Buts: Hubert (1-0, 27e), Ousmail (36e, 1-1), Bennane (90e, 2-1).

LA CALAMINE: Mignon, Lazzari, Hungs, Seewald, Mollers, Libert, Cornet, Hubert (90e Khrlanko), Thielen, Bennane, Mauclet (78e Gilon)

LA LOUVIÈRE CENTRE: Cremers, Baiardo, El Madi (64e Ippolito), Salem-Ngabou, Nsungu, Ousmail (75e Ben Belkasse), Mukala Wa Mukala, Marquis, Sakhi, Ba, George (75e Prokhorov).

Mignon : «Notre mentalité a fait la différence»

Pour son baptême dans les cages calaminoises, Maxime Mignon s’attendait probablement à être fort sollicité face à La Louvière Centre, mais il n’en fut rien. «Hormis deux ou trois frappes, je n’ai pratiquement rien eu à faire. Nous n’avions rien à perdre face à cet adversaire très costaud. Nous étions prévenus et nous avons respecté le plan de jeu à la lettre.»

Après l’ouverture du score par Hubert, La Louvière a égalisé sur une action quelque peu confuse. «Sur le but encaissé, c’est un centre dévié, je percute mon défenseur et on ne va pas au deuxième ballon. Après réflexion, je me dis que j’aurais dû lui laisser la balle et ne pas y aller.»

L’ancien gardien de Seraing et Visé était particulièrement satisfait du mental affiché par ses équipiers tout au long de la rencontre.

«J’ai vu ce soir une mentalité exemplaire, que certaines équipes au plus haut niveau n’ont pas. C’est ce qui a fait la différence aujourd’hui. Tout le monde a suivi et en continuant ainsi, on pourrait encore surprendre pas mal d’équipes cette saison.»

Maxime ne regrette en tout pas son choix d’avoir rejoint le Stade Prince Philippe. «Comme je l’ai déjà dit, c’était une décision réfléchie et toutes les conditions étaient réunies pour que j’arrive à La Calamine. Je m’y plais à merveille, dans un jeune groupe auquel je peux apporter mon expérience et mon vécu au niveau national.»