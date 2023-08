Et de trois pour Malmedy, qui n’a jamais douté à Flémalle et réalise un neuf sur neuf

Pareil pour le deuxième but, à peine quelques minutes plus tard. Nijhof échappait au hors-jeu mal joué par la défense adverse pour doubler la mise (0-2, 17e). Tout devenait alors simple pour les gars de Selatine Deniz qui allaient inscrire le but du KO déjà à la 25e minute, toujours via Crosset. Le ballon partait du gardien et en trois passes atterrissait dans les pieds de l’attaquant, toujours aussi à l’aise dans la conclusion (0-3). "Comme lors des deux précédents matchs, on marque assez tôt dans la partie, se réjouit le coach. Mais on va chercher ces buts en jouant haut et en provoquant les adversaires. Et nos attaquants sont toujours là pour les mettre au fond."

Satisfait des siens malgré une deuxième période plus calme où ils se sont contentés de gérer, Deniz sait que ses gars peuvent encore s’améliorer. "Je ne vais pas me plaindre mais je connais mes joueurs et je sais qu’ils peuvent encore faire mieux dans l’animation."

Rarement mis en difficultés, les Malmédiens allaient finir par concéder un penalty, lui aussi évitable, converti par Lambrecht (1-3, 83e). Trop tard pour les faire douter et les empêcher de fêter leur troisième victoire en autant de matchs.

Flémalle 1 – Malmedy 3

Arbitre: M. Baeke.

Cartes jaunes: Ferron, Samray, Piazza.

Buts: Crosset sur pen. (0-1, 4e), Nijhof (0-2, 17e), Crosset (0-3, 25e), Lambrecht sur pen. (1-3, 83e).

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Kalam, Burton, Costadoni, Hanrez, Scopel, Abdoulaye (30e Ferron), Piazza, Spitaels (70e Militello), Lambrecht.

MALMEDY: Errens, Rauw, Simon, Cassoth, Samray, Denis, Krings (66e Schwontzen), Le Bohec (73e Dupont), Leroy, Nijhof (84e Mathonet), Crosset.