Elsaute "satisfait" de son premier point mais en manque de poids offensif (photos)

Car si les occasions dangereuses des deux équipes peuvent aisément se compter sur les doigts d’une seule main, prendre un point face à une équipe montante elle aussi ne constitue pas une mauvaise affaire en soi. D’autant qu’il aura fallu attendre la 38e minute de jeu pour (enfin) voir un peu d’action devant le but grâce à un envoi de Cyrian Piette dévié par le gardien de Longlier, Theo Scheid. Après le repos, Piette, encore lui, tente de trouver l’ouverture, mais son tir croisé est à nouveau repoussé par le dernier rempart. Et les changements offensifs (Lefort et Manchigov) montés en seconde période n’ont pas apporté la plus-value escomptée devant le rectangle adverse.

En face, Longlier ne parvient pas à se montrer dangereux… sinon dans les ultimes minutes de la partie. D’abord par Matheo Dufrasne puis par Ronan Philippe, tous deux fraîchement montés au jeu, qui ont manqué de lucidité, pour le plus grand bonheur des locaux. "Ce n’était pas un match exceptionnel mais ça reste le premier et je suis satisfait de mon équipe, résume Boris Dome. On a eu des bons quarts d’heure, à chaque début de mi-temps, mais on voit qu’on manque de poids offensif. On a eu quelques possiblités mais on aurait pu se faire punir en fin de partie, ce qui aurait été dur pour mes joueurs", clame l’entraîneur elsautois, conscient de la réalité de son équipe. "On avait pris une claque en Coupe de province et on ne savait pas trop bien où on se situait depuis. Je savais qu’on n’était pas prêt, et cela se voit encore aujourd’hui", poursuit Doris Dome. "Cela reste un match où les deux équipes doivent encore grandir, avec pas mal de joueurs de moins de 21 ans aussi bien d’un côté que de l’autre", poursuit-il avant de conclure. "Je suis conscient qu’on va devoir batailler. J’aurais bien voulu prendre trois points avant deux déplacements. Mais vaut mieux un que zéro…" Un constat lucide également partagé par l’entraîneur de Longlier au terme de ce partage qui n’a pas passionné les foules.

Elsaute 0 – Longlier 0

Arbitre: M. Guillaume.

Cartes jaunes: Campo, Wallens, Brejard.

ELSAUTE: François, G. Deville, Rogister, Counet, Lecloux, Campo, Dohogne, Piette (69e Manchigov), Schenk (66e Lefort), B. Deville, Diane.

LONGLIER: Scheid, Wallens, Cravette, Dufrasne, Roman, Lefort (61e Philippe), Brejard, Dillembourg (66e Dufrasne), Debehogne (73e Toussaint), Lahrach, Nicolas (68e Debue).