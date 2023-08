Elsaute B n’a rien laissé à Waimes-Faymonville, ou presque… (photos)

"Nous étions bien en place et nous les embêtions pas mal, surtout à la relance, confirmait Arnaud Barth, le T1 du Turkania-Wallonia. Malheureusement mon défenseur se troue puis nous avons voulu jouer à leur rythme alors que j’avais demandé d’endormir un peu ce match. On a trop balancé face à de jeunes joueurs qui allaient plus vite et étaient prêts physiquement à faire toutes les courses."

À la reprise, si les visiteurs semblent vouloir répondre présents dans les duels, ce sont encore les Elsautois qui prennent les choses en main. Plusieurs jolis mouvements auraient pu (dû ?) se terminer par le but du K.O. mais Wirtzfeld, Di Nicolas (2x) et Lejeune ne peuvent conclure.

Quand on oublie de tuer un match, on est souvent puni à la fin et c’est ce qui a bien failli arriver. À la 94e, Romain Jacob aurait pu se racheter mais son envoi est repoussé par Breuer, il sert ensuite son frère Quentin mais ce dernier ne cadre pas.

"On a un peu forcé notre jeu et nous n’avons jamais été dangereux, avouait Arnaud Barth, le coach des fusionnés. Il y a pourtant eu cette action à la fin, nous aurions pu arracher un nul qui n’aurait pas été mérité face à la plus belle équipe vue jusqu’ici."

"J’ai vu un match plein et un peu laid, le genre de rencontre que nous n’aurions pas remportée la saison dernière, notait Dejan Botic, le mentor d’Elsaute. L’adversaire l’avait bien préparé, il y avait beaucoup d’intensité et du jeu, c’est agréable de coacher dans ces conditions. On va continuer à prendre match par match, on va se jauger par rapport aux adversaires et on verra à la trêve si on peut avoir des ambitions."

Elsaute B 1 – Waim.-Faym. 0

Arbitre: M. Staikos.

Cartes jaunes: D’Acquisto ; Giet, Mollers, W. Van de Sande.

But: Maréchal (1-0, 17e).

ELSAUTE B: Breuer, Fryns, M. Di Nicola, Wirtzfeld (74e Gutkin), Maréchal (63e Genis), Lejeune, D’Acquisto, Defawes, Daukandt, Tergui (89e Eussen), Dirix.

WAIMES-FAYMONVILLE: Finfe, R. Jacob, T. Gabriel, Q. Jacob, T. Van de Sande, Giet, Alcabir (74e Maréchal), Grazaï (46e W. Van de Sande), Doucene, Mollers, Monie.