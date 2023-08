De retour des vestiaires, la partie devient plus brouillonne et les approximations nombreuses. Duran profite cependant d’un coup franc idéalement placé pour planter sa seconde rose du jour (2-2). La fin de la partie est beaucoup plus animée. Si Rachid Farssi loupe un penalty (87e), Kambembo perd son face-à-face avec Kalf (93e). Et dans les toutes dernières secondes (96e), Azzouzi y va d’une tête réflexe qui termine sur la latte. Finalement, les deux formations se quittent sur un nul somme toute logique.

"Après une telle fin de rencontre, on ne sait pas si on doit être content, déçu, soulagé ou frustré", explique le T1 andrimontois Manu Ruiz-Marin. "Je regrette les deux buts encaissés qui résultent d’erreurs de notre part. On doit se mettre en tête qu’on n’est plus en P3 et arrêter de faire ces cadeaux. Et devant, on doit devenir plus concrets car il nous manque cette finition. Maintenant, il faut cette petite victoire qui lancera réellement notre saison."

Du côté germanophone, le son de cloche est assez similaire.

"Quand on voit le déroulement, à savoir qu’on donne les deux buts et qu’on rate un penalty, on peut être déçu", déclare le coach Thierry Bury. "Mais il ne faut pas oublier les deux grosses occasions d’Andrimont dans les arrêts de jeu. Sur l’ensemble de la partie, le nul peut donc paraître logique. Avec trois déplacements et cinq points sur neuf, on ne va pas faire la fine bouche et on va dire que ce sont des débuts encourageants. Il nous faut à présent un peu plus de rigueur et de concentration, ainsi que davantage de lucidité dans le dernier geste."

Andrimont et Emmels déçus malgré une fin de match assez folle (photos)

Andrimont 2 – Emmels 2

Arbitre: M. Fairon

Cartes jaunes: Isiktekiner, Nélissen, Mohamud, Kambembo, Malaise ; Fanken

Buts: Golac (0-1, 12e), Duran (1-1, 13e), R. Farssi (1-2, 42e), Duran (2-2, 57e)

ANDRIMONT: Witwrouw, Nagui (69e Kambembo), Bragard, Malaise, Bariskan (59e Willems), Ponsard, Isiktekiner, Mohamud, Nélissen, Franssen (82e Azzouzi), Duran

EMMELS: Kalf, Krings, Tasset, Roemans, Ndong, R. Farssi, S. Farssi, Rbib (64e Sylejmani, 79e Aksu), Fankem, Mausen, Golac