"Pas le bon moment pour recevoir Fize" disent Hombourg et Romain Cerfontaine

"On en parle beaucoup mais on ne se focalise pas que sur le fait de marquer des buts. Tous les autres aspects sont abordés. Avec l’intensité et l’engagement que mes joueurs montrent, je sais que ça finira par rentrer plus facilement" explique Romain Cerfontaine, le coach hombourgeois.

Ce Fize nouvelle mouture que les Orange et Bleu s’apprêtent à recevoir ce dimanche n’a pas encore engrangé la moindre unité en championnat et pourtant, ils ambitionnent de rallier le haut du panier. "N’oublions pas qu’ils ont affronté deux favoris de la série (NDLR: Ster et Tilff) et qu’ils menaient à chaque fois. Cette équipe de Fize a des ambitions et des ressources. Les affronter après deux revers, ce n’est assurément pas le bon moment" conclut Romain Cerfontaine.

Hombourg – Fize (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Habets.

HOMBOURG: Stassen, Baltus, Bartholome, Bayard, Das, Denoël, Halleux, Hick, D. Meunier, S. Meunier, Schnackers, Schyns, Tamma, Vanchaze, Wets.

Absents: Bauwens (suspendu 1/1), Degueldre, T. Beckers, Belboom (P3), Dorthu, Joiris et Potoms (genou), Schonbrodt (examens).