"Je souhaite à Melen 28 victoires et 2 défaites" sourit Pascal Collin (Ster-Francorchamps) à propos de son club de cœur

Ce dimanche, c’est en tant que T1 de Ster-Francorchamps qu’il reviendra sur ses terres (dans tous les sens du terme, puisqu’il habite à deux pas du stade de Melen). Un rendez-vous évidemment coché de longue date au calendrier. "Automatiquement, on regarde toujours quand tombe la rencontre contre ses anciennes couleurs mais je n’en fais pas quelque chose d’exceptionnel non plus. Je souhaite à Melen 28 victoires mais 2 défaites contre Ster-Francorchamps", sourit-il à propos de ce rendez-vous. Des 28 victoires, l’Alliance en sera pourtant vraisemblablement loin en fin de championnat. Car depuis le départ de son homme fort, Melen a clairement perdu de sa superbe. "Il y a malheureusement eu un exode de joueurs quand j’ai arrêté", explique Pascal Collin. "Pourquoi ? Il faut leur demander. En tout cas, le club a dû rebâtir un noyau en urgence et c’est vrai que depuis lors c’est plus compliqué. L’an dernier, ils ne sont sauvés que lors de l’ultime journée. Je leur souhaite en tout cas de réitérer cela cette année. Pour ma part, je reviens en tout cas avec beaucoup de plaisir."

"Le chaud et le froid"

Éliminé mardi à Hombourg (3-1) en Coupe de la province, Ster-Francorchamps a connu un premier coup dur après avoir signé deux victoires consécutives pour démarrer le championnat. "Même si les points sont là, on souffle toujours le chaud et le froid dans le contenu", poursuit le technicien. "L’équipe se construit toujours et cela passera inévitablement par des défaites comme celle de mardi." Toujours est-il que contre Melen, on imagine mal les Sterlains passer à côté des trois points. "Sur papier, on doit émerger, c’est sûr. Mais il n’y a qu’une vérité: le terrain. Et là, je suis persuadé que plus d’une équipe se plantera à Melen cette saison. J’espère juste que ce ne sera pas nous."

Melen - Ster-Francorchamps (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Joskin

MELEN: Labarbe, Marcuccio, Touri, Joao, Rodriguez, Henke, El Boussetaoui, Mascolo, Bemelmans, Habrand, Virgilio, Denooz + 3 joueurs encore à désigner

Absents: Franchimont est out pour une longue période (ligaments croisés). Demelenne reprendra la semaine prochaine.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Boreio, Hermant, Lambrechts, Raskin, Rentmeister, Gilis, Calisgan, Thelen, Restiglian, Sow, Haydan, Karatas, Bultot, Domken

Absents: Delhez et Chandelle sont touchés au genou. Palleschi reprendra du rythme en P4.