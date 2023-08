Cédric Ponsard (Andrimont): "J’aime la mentalité germanophone"

"Pour la confiance, ce serait bien de décrocher cette première victoire", avance Cédric Ponsard, le médian andrimontois. "On ne peut pas se contenter de deux ou trois points après trois rencontres. La préparation a été compliquée et on est, en fait, en train de la faire. En P2C, on peut avoir toutes les qualités techniques qu’on veut, on n’arrive à rien sans une bonne base physique. On a donc intérêt à être prêt le plus rapidement possible. Mais je n’ai aucune crainte à ce sujet car tous les joueurs sont réceptifs et conscients de l’importance du travail."

Ayant évolué trois saisons à Emmels, Cédric Ponsard est le mieux placé pour nous parler du prochain adversaire d’Andrimont.

"Je connais parfaitement le club mais beaucoup moins l’équipe", s’empresse-t-il d’ajouter. "L’effectif a beaucoup changé et seuls deux ou trois joueurs sont encore actifs. Je m’attends par contre à une équipe qui joue football. Mais je dis ça sans vraiment savoir."

Ce que le maître à jouer sait par contre, c’est qu’il prendra du plaisir à revoir de nombreuses personnes.

"J’ai vraiment passé de belles années là-bas et je me réjouis de revoir certaines personnes. Même quand on jouait la descente, supporters et comitards ne cessaient d’être positifs. Ce sont des gens bien, ouverts. J’aime cette mentalité germanophone. Victoire ou défaite, on boira un verre ensemble, c’est une certitude", conclut l’ami Cédric.

Andrimont – Emmels (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Fairon

Absents à Andrimont: Paquay et Legast (blessés)

Absents à Emmels: nc