Arnaud Barth (Waimes-Faymonville): "Elsaute B, c’est solide !"

Waimes-Faymonville fait partie des favoris pour le titre et l’a confirmé en remportant ses deux premiers matches. Ceux qui militaient toujours en P2 il y a quelques mois se méfient pourtant de cette jeune équipe elsautoise. "Je les ai vus face au FC Eupen B, c’est solide, sérieux et ça joue au foot, lance Arnaud Barth, l’entraîneur des fusionnés. J’ai même été séduit par cette équipe qui a de la vitesse, de la précision et de la technique. Il faudra former un bloc pour contrer ces jeunes, nous allons miser sur l’expérience de nos joueurs. C’est déjà un choc et rentrer avec un point ne serait pas mauvais même si nous irons là-bas pour gagner."