Les Eupenois ont pourtant eu chaud après 11 minutes de jeu, lorsque le centre de Vlietinck était repris par Thorsteinsson, mais le ballon roulait devant le but de Slonina sans y pénétrer.

Derrière, c’est Nuhu (tir dévié) qui signait la réaction d’Eupen, qui allait mener au score à la 23e grâce au penalty converti avec sang-froid par le Soumagnard de l’AS Gary Magnée.

Lors du deuxième acte, ce même Magnée pensait offrir le 2-0 à Nuhu, mais il manquait une pointure au Ghanéen pour conclure. Qu’à cela ne tienne, à la 50e, le tir de Nuhu, servi par Finnbogason, trompait un impuissant Prévot.

Les Louvanistes, qui n’ont pas encore décroché le moindre succès cette saison (2 points, donc deux partages), réagissaient par un ancien du Kehrweg: Ignace N’Dri. Passé d’Eupen à Louvain cet été, le gaucher ne cadrait pas (55e, 60e) mais obligeait ses anciens équipiers à la vigilance.

Emmené par un Amadou Keita très inspiré et bien aidé par les Nuhu et autre Magnée, l’Alliance pensait avoir fait le plus dur. Mais malgré une ligne arrière qui repoussait les essais louvanistes, l’inévitable 2-1 tombait à la 81e, sur un nouveau penalty, cette fois converti par Schrijvers.

Le 3-2 annulé via le VAR

Pas de quoi gâcher la fête toutefois. Eupen restait maître des 3 points jusqu’au bout malgré la tension des derniers instants. Un stress atténué par Charles-Cook qui, sur un contre assassin, se chargeait du 3-1 final à la 88e. Le score ne bougeait plus malgré le 3-2 visiteur (de Pletinckx) finalement annulé via le VAR.

Pour les Noir et Blanc, c’est la première victoire à domicile de la saison, en championnat. Pour rappel, l’AS ne s’était plus imposé sur ses terres depuis le 10 février 2023: 197 jours d’attente ! C’était face à Malines, soit l’équipe qui accueillera les troupes de Florian Kohfeldt samedi prochain.

De son côté, l’OHL de Marc Brys stagne et recevra Courtrai dès vendredi pour un match qui sent déjà la peur.

La fiche technique du match : Eupen 3 – OH Louvain 1

Assistance: 2351

Arbitre: M. Laforge

Cartes jaunes: Davidson ; Banzuzi, Nsingi.

Buts: Magnée sur pen. (1-0, 23e), Nuhu (2-0, 50e), Schrijvers sur pen. (2-1, 81e), Charles-Cook (3-1, 88e)

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Magnée, Baiye, Lambert, A. Keita, Van Genechten, Finnbogason (67e Charles-Cook), Nuhu (85e Christie-Davies).

LOUVAIN: Prévot, Sagrado, Pletinckx, Miguel (46e N’Dri), Ricca, Dom, Schrijvers, Banzuzi (70e Maertens), Thorsteinsson (70e Nsingi), Brunes, Vlietinck (70e Kiyine).