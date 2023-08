Tony Niro avant Aubel - Geer: "La situation est préoccupante, mais pas dramatique"

Défait contre Sart (0-3) et Beaufays (1-0), Aubel partage désormais la dernière place du classement avec Fize. Des débuts, une fois de plus, délicats pour les Siropiers. "Ça fait trois ans que nos débuts de championnat sont compliqués. La situation est préoccupante mais pas dramatique. Contre Beaufays, la mentalité était meilleure. Le match aurait pu basculer avec plus de concentration dans le dernier geste", regrette Tony Niro, le T1 de la seule formation de cette P1 qui n’a pas encore trouvé le chemin des filets.