Stavelot doit lâcher le frein à main contre l'UCE Liège

Confrontés à un autre environnement et devant intégrer quelques nouveaux joueurs à leur effectif, les pensionnaires du Pré Messire n’ont pas encore montré leur vrai visage. "Arrêtons d’avoir peur, martèle le T1 stavelotain. Il est légitime de connaître un petit temps d’adaptation et je ne doute pas que la sauce va prendre rapidement. Les automatismes vont se mettre en place et nous pourrons évacuer ce stress qui nous empêche d’évoluer à notre meilleur niveau." Le déclic se produira-t-il ce dimanche face à l’UCE Liège, une formation en pleine reconstruction qui vise également le maintien ? C’est le souhait de tout un chacun afin de préparer le court déplacement chez le voisin malmédien dès le week-end prochain.

Stavelot – UCE Liège (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. De Coune.

Absents: Jérôme (entorse cheville), Militello (pas encore prêt), Troch (incertain).