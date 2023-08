Sart en car à Hannut, premier 9 sur 9 pour Malmedy en P1 ?

À noter que le frère de Paul-José Mpoku ainsi que d’Albert Sambi Lokonga, Fabrice Sambi Lokonga est à l’essai à Sart. Un accord est proche entre l’attaquant passé par Solières et le club sartois. Dans l’autre sens, Wakil Datou quitte Sart et jouera finalement du côté de Melen.

Hannut – Sart (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Mouton.

Absents à Sart: Balhan (blessé), Jakic (reprise), Siffert (suspendu).

Deux matches, deux victoires, la saison a bien débuté pour les troupes de Selatine Deniz. "C’est difficile de faire mieux, reconnaît le coach des Malmédiens, qui s’empresse de tempérer. Pour le même prix, on aurait pu se retrouver avec un deux sur six. On a eu deux gros adversaires avec Eupen et Hannut et on s’en est bien sortis. J’espère qu’on va continuer sur cette lancée."

Le prochain objectif, c’est une nouvelle victoire qui permettrait à ses troupes de réaliser leur meilleur départ de saison depuis qu’ils ont retrouvé la P1. "Ce sera notre premier déplacement et ce sera l’occasion de voir comment les joueurs se comportent hors de nos bases. À Flémalle, on va devoir jouer sur du synthétique face à une équipe montante. Mais on visera clairement les trois points."

La confiance est de mise au sein d’un groupe soudé. "Les nouveaux apportent une plus-value certaine, se réjouit Deniz. On forme un bon bloc défensif et offensivement, on a des joueurs en confiance." Sera-ce suffisant pour imposer aux Flémallois leur première défaite ?

Flémalle – Malmedy (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Baeke.

Absent à Malmedy: Schoonbroodt (élongation).

À noter aussi que ce dimanche, le FC Eupen reçoit Beaufays à 15h. Et à 16h, se joue Tilff – Trooz.