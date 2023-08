Quel club pour Dario Oger et Lorenzo Offermann, qui ne resteront pas à Eupen? "Le Stade Verviétois est une piste, mais..."

"Il y a eu des arrivées et du changement à Eupen. Disons que ça devenait compliqué. Et il est temps pour moi de jouer avec les adultes. J’espère que ça va bouger très prochainement" explique Dario Oger, flanc et milieu offensif de 21 ans cité du côté du Stade Verviétois, en D2 ACFF. "Ils ont montré de l’intérêt et je me suis entraîné avec eux. Mais ce n’est pas encore fait. J’espère être libre (NDLR: et trouver un accord pour la rupture de contrat avec Eupen) et pouvoir signer bientôt."

Christophe Kinet, le coach verviétois, se dit pour sa part assez confiant quant à l’issue du dossier. Le citoyen de La Calamine aurait également pu rejoindre l’Union Kelmis "mais le Stade Verviétois montre plus d’intérêt" explique-t-il tout simplement.

"Essayer jusqu’au bout"

L’attaquant Lorenzo Offermann est dans une situation similaire. "Ce qu’il s’est passé à Eupen ? Disons que c’est le monde du football professionnel. Voilà tout. J’espère trouver un club pour fin de la semaine prochaine. J’ai des contacts en Belgique ainsi qu’à l’étranger" dixit celui qui a brièvement été testé par Visé, et qui intéresse également le Stade Verviétois, ainsi que… La Calamine. "Ce sont des clubs proches. La Calamine, c’est à côté de chez moi. J’en ai discuté avec le président Vincent Hubert mais il sait aussi que mon souhait, c’est de rester dans le monde professionnel. Je dois réfléchir et opter pour la solution qui m’offrira le plus de temps de jeu" termine Lorenzo, qui veut sortir de cette situation où il ne joue plus vraiment. "Je veux tenter ma chance jusqu’au bout. On verra si je reste dans le football professionnel ou si je descends de l’un ou l’autre échelon pour me relancer."