Quatre transferts potentiels et "une première à Bielmont plus tôt que prévu" pour le Stade Verviétois qui reçoit le Crossing Schaerbeek en Coupe de Belgique

Grâce à la Coupe de Belgique, le Stade Verviétois va pouvoir vivre sa première à Bielmont "plus vite que prévu, et c’est une bonne chose pour y prendre nos repères puisque les installations n’étaient pas disponibles avant le 15 août", dixit l’entraîneur Christophe Kinet, dont les troupes se sont offert un tour supplémentaire, ce dimanche, face au Crossing Schaerbeek. Comme les Verviétois (victoire à Cappellen), les Bruxellois (D3 ACFF) ont fait tomber une N1 (Heist) au tour précédent. "On sait que ce sera compliqué face à une équipe qui a de la vitesse et de la qualité technique." Les Stadistes, eux, envisagent ce match avec calme. "Voilà la préparation qui touche à sa fin. On ne joue plus que des matches qui comptent. Et j’ai un noyau globalement épargné par les bobos donc on va pouvoir faire tourner en vue de ce match de Coupe, dimanche, et du début du championnat, trois jours plus tard (mercredi) à Stockay."