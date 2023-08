Eupen doit confirmer face à l’OHL d’Ignace N’Dri

Eupen a glané 7 points sur 12 possibles après avoir joué Westerlo, Genk, Bruges et Courtrai. Autant dire que le début de saison des Pandas est plutôt réussi. Mais l’entraîneur Florian Kohfeldt et l’AS ont à cœur de confirmer à la maison, où la première victoire à domicile continue de se faire attendre. Et c’est face à OH Louvain que l’Alliance espère se lancer, au Kehrweg. Avec un contexte particulier, puisque l’équipe louvaniste est celle d’un certain Ignace N’Dri, passé d’Eupen à OHL cet été. Une grosse perte sur les flancs pour Eupen, tant le gaucher pouvait dynamiter une ligne arrière… du moins, quand il était en confiance. "Sur le peu de temps que j’ai passé avec lui, j’ai remarqué qu’il était très agréable de travailler avec N’Dri. Je sais aussi que c’était quelqu’un de populaire ici au club" dixit l’entraîneur Florian Kohfeldt, avant d’évoquer les blessures au sein de son groupe. "Bialek est évidemment toujours convalescent. Nathan (Bitumazala) et Kevin (Möhwald) sont out également mais la trêve internationale du week-end suivant devrait leur permettre de revenir". Ça devrait être à l’occasion du choc provincial entre Eupen et le Standard de Liège, fixé au 17 septembre prochain. Mais avant ça, Eupen veut confirmer sa belle entame de championnat et continuer sa route vers le maintien: avec un premier succès à domicile ce samedi face à Louvain ?