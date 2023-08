Elsaute, un champion en quête de repères avant de recevoir Longlier

Voici plus de dix ans, le 29 mai 2012, le stade Léon Crosset accueillait son dernier match au niveau national. Sèchement battus par Aywaille (2-6), les Etoilés étaient depuis longtemps résignés sur leur sort. Dans le noyau figurait déjà un certain Julien Williot, l’inoxydable vétéran vert et blanc qu’une blessure au genou empêchera d’être de la partie ce week-end au grand dam de son entraîneur. "J’ai très peu de joueurs expérimentés et l’absence de notre capitaine, pour une durée de six à huit semaines, constitue un sérieux handicap, regrette Boris Dome. Nous devrons faire preuve d’une abnégation sans faille pour nous montrer à la hauteur de l’événement."