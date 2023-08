Battice B (P4F) se rend déjà chez sa bête noire…

Bien engagé avec quatre points sur six, Battice B ira défier Welkenraedt B ce dimanche. Même si ce dernier a un bilan (0/6) beaucoup plus terne, la rencontre se veut prometteuse. "Je suis bien conscient que nous avons pris un mauvais départ. Notre préparation a été bonne et sérieuse mais malgré cela, notre bulletin après deux matches de championnat me déçoit. Les automatismes au sein de l’équipe manquent et l’efficacité offensive également. J’espère voir un duel physique, engagé et propre. Nous devons sortir la tête hors de l’eau le plus vite possible", analyse Thibaud, Lahaye l’entraîneur de Welkenraedt B.