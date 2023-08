C’est d’entrée de jeu un fameux test qui s’offre aux pensionnaires du Stade Prince Philippe, face à l’une des grosses cylindrées de la série. "Cette équipe fait clairement partie des favoris", lance Alex Digregorio, l’entraîneur des Germanophones. "Ce n’est pas plus mal de commencer contre eux car cela nous permettra de nous situer. Ils ont atteint la finale du tour final la saison passée et se sont encore renforcés à l’intersaison. La Louvière Centre évolue dans un autre univers que le nôtre. Que ça soit au niveau du budget ou de l’expérience de la nationale, on ne boxe pas dans la même catégorie. Tout autre résultat qu’une défaite serait pratiquement un exploit."

Le T1 calaminois ne part pas défaitiste pour autant. "Sur papier, on n’a quasiment aucune chance mais c’est la vérité du terrain qui importe. On est encore loin d’être une équipe de D2 mais je suis certain que mon jeune noyau va apprendre. Nous allons tout faire pour compenser la différence de niveau en utilisant les forces de notre groupe, à savoir le mental, la motivation et l’envie de réussir. Nous sortons d’une bonne préparation et nous n’avons aucune pression."

Après deux montées successives, l’objectif de La Calamine sera avant tout d’assurer le maintien cette année. "On se rend bien compte que 80% des équipes voudront se mêler à la lutte pour la montée en nationale 1 à la suite de la réforme. De notre côté, nous savons d’où on vient et on pense surtout à se stabiliser à notre niveau actuel", conclut Alex Digregorio.

La Calamine – La Louvière Centre (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Gabriel.

LA CALAMINE: Mignon, Joiris, Hungs, Libert, Seewald, Meessen, Krhlanko, Cornet, Mollers, Benanne, Hamoir, Hubert, Lazzari, Thielen, Mauclet, Gilon.

Absents: Aritz, Delmal, Guncati, Roex (choix) ; Gerrekens (P2) ; Belle (opération dents) ; Lafalize, Legenvre, Lufuankenda, Smits (blessés).