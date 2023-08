Le Soulier d’or "L’Avenir Verviers" reprend le chemin des stades en 2023-2024

Quatre équipes en lice

Aujourd’hui, un souffle nouveau balaie les terrains de notre arrondissement. L’AS Eupen évolue toujours au sommet de la hiérarchie dans un univers où les valeurs ne sont pas comparables avec celles du monde amateur. Par contre, l’éclosion du Stade Verviétois, la montée de l’Union Calaminoise et le retour de l’Étoile Elsautoise dans la sphère du football national ont passablement changé la donne. Avec Raeren, ces équipes composent un quatuor qui portera fièrement les couleurs de la région dans les joutes de l’ACFF durant cette saison. Le temps était donc venu pour sortir de la naphtaline la chaussure aux reflets d’or en lui rendant tout son lustre d’antan.

Un pied et… des mains d’or

Si tous les joueurs peuvent revendiquer la victoire finale, force est de constater que les gardiens de but se sont taillés la part du lion lors des précédentes éditions. Avec trois succès à son actif, Pascal Jacquemin (Sprimont et Verviers) devance René Janszky et Boris Dome qui portaient alors le maillot de La Calamine. Ce dernier occupe désormais le poste d’entraîneur à Elsaute, une des formations qui entre à nouveau dans la course. "On ne peut que se réjouir de voir renaître ce challenge, commente le T1 des Étoilés. C’est la preuve que le football régional se porte mieux comme l’atteste notre montée en D3 ACFF."

En tant que coach, il privilégiera toujours la facette collective pour évaluer la prestation de son équipe mais il admet que cette récompense individuelle ne manque pas de charme et peut susciter une réelle émulation au sein du groupe. "Sans se focaliser sur cette cotation, les joueurs sont attentifs au regard qu’on porte sur eux. Cela peut les amener à être encore plus performants."

Comment explique-t-il le fait que, à son image, les derniers remparts se soient aussi souvent retrouvés en haut de l’affiche ? "Le poste de gardien de but est souvent le plus stable et un portier peut se mettre en évidence d’une façon décisive qui marque les imaginations. Lors de mon premier sacre, nous avions décroché le titre. Pour ma seconde victoire, nous occupions un siège descendant mais j’avais eu l’opportunité de montrer mes qualités à maintes reprises en étant très sollicité."

Le nom du dernier détenteur du Soulier d’or de L’Avenir Verviers, au terme de la saison 2015-2016, corrobore ses dires puisqu’il s’agissait d’Alexandre Rausin, le n°1 de La Calamine désormais actif sous les couleurs de Richelle.

Le même règlement

Son successeur sera connu au terme d’une compétition qui débutera dès ce dernier week-end d’août 2023. Comme auparavant, le Soulier d’or régional sera attribué en fonction de la régularité affichée tout au long de la saison. Lors de chaque rencontre, les joueurs ayant disputé au moins une mi-temps recevront une cotation allant de 0 à 5. Pour figurer dans le classement général, il conviendra d’avoir participé aux deux-tiers des matches de son équipe. Les résultats seront publiés chaque mardi dans les colonnes de votre quotidien.

Place au jeu et que le meilleur gagne !