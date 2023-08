Hockey Verviers: pas de pression, de la nouveauté et des objectifs clairs pour la saison 2023-2024

Passée de (très) peu à côté de la montée en D1 la saison passée, l’équipe masculine du Royal Hockey Club Verviers ne cache plus son ambition. "On veut le top 4, entame le président du club, Thomas Lejeune Debarre. Et donc se donner à nouveau toutes les chances de jouer la montée. On jouera sans pression, en ayant pris confiance en nos capacités. Le groupe a aussi gagné en maturité. Et tout cela, ça compte", assure-t-il au moment de préfacer la saison à venir.