Après des débuts réussis face à Manhay, le Sart de Maxime Degey a trébuché chez un des favoris de la série, Bellevaux. Margaux Bogar et Oceane Leger ont inscrit les buts des Malmédiennes. "Prestation exemplaire des filles en première mi-temps: je pense que l’adversaire n’a pas eu un tir", note Abdou Aca, leur entraîneur. Au cours du deuxième acte, un relâchement local et un changement de tactique ont remis les Sartoises dans le match, sans concrétisation toutefois. Voilà les deux équipes ex aequo au classement, Bellevaux n’ayant joué qu’une fois cependant.

En haut de hiérarchie, Cointe réalise le six sur six grâce à un succès 1-3 à Elsaute. Fiona de Luca (2x) et Phoebe Cisneros ont trompé la vigilance de Marion Ponthieux. Pour les Étoilées, c’est Fanny Gotta qui a scoré. Les deuxièmes classées sont pour le moment Aywaille, qui planté un 8-0 à Braives via Amandine Frankignoulle (3x), Noémie Sterck (2x), Sabah Gourja, Emma Lognoul ainsi que Julie Lardot. Fléron a bien lancé son championnat également: 1-8 à Manhay, avec des roses plantées par Zoe Trinon (2x), Mai Li Hagelstijn (2x), Chloé Palm, Anae Grégoire, Violette Fromont et Tiffany Puffet.

Après une bonne unité prise en ouverture d’exercice, le promu Herve a subi la loi d’ Aubel, 4-2. L’inévitable Audrey Bodson a mis un triplé pour les Siropières, en plus d’un but de Charline Biemar. Du côté des Fromagères, Julie Delhez et Simone Colin ont secoué les filets.

En P2B

Une seule joute était au programme. Dans le derby liégeois, Cointe B a infligé un 3-0 bien tassé à Pierreuse. Seule formation à avoir joué deux fois (et presque à avoir joué tout court), Cointe B est logiquement en tête avec six points sur six.

En P2C

À peine créée, Sart B fait déjà des étincelles. Avec leur quatre sur six, les dames de Thimothée Pirotte sont en tête. Elles ont d’abord signé le partage 1-1 contre Franchimont (par Florence Heins et Cléa Nontanovanh) avant de gagner 0-3 à Bellevaux B où Justine Mertens (2x) et Laurine Henquinet ont fait parler la poudre.

Dirigée par Johannes Queck, Farah Meyer et Jessica Loo, l’ AS Eupen aussi a bien débuté son histoire avec un joli 1-12 à Andrimont. Lysanne Ervens (4x), Liana Gyet (4x), Lindsay Cornelis, Eva Federowicz et Guylaine Soba ont été les buteuses visiteuses, Teiffir Morou pour les Canaries. De bon augure avant le derby face à La Calamine B, victorieuse pour sa part 6-2 devant Waimes Faymonville avec Pia Heuser (4x) et Alyssa Debougnoux (2x) comme alimenteuses de marquoir – Coline Hermann ayant sauvé l’honneur des siennes.

Enfin, Fleur Niessen et Kelly Thomson n’ont pas permis au FC Eupen de revenir avec quelque chose de Franchimont (qui a compté sur les doublés de Cléa Nontanovanh et Elea Torregrosa y Gadea): 4-2. "Un match complet contre une belle équipe d’Eupen. Je pense que nous avons lancé notre saison", se réjouit le tacticien Vincent Lambion.