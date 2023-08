"Il nous manque deux équipages", sourit Florian Jupsin, au nom de l’organisateur. "Mais avec septante motos sur la ligne de départ, nous avons déjà battu un nouveau record. Alors que les 24 Heures EWC sont avant tout réservées aux pros, nous avons fait le choix de réserver les 6 Heures aux amateurs. Pour les pilotes habitués à nos Bikers Days, cette endurance constitue un peu le point d’orgue de leur saison. De plus, la formule de concentrer essais et course en une seule journée est pratique pour tout le monde. Même si cela ne peut pas nécessairement plaire à tous, elle correspond bien à l’esprit amateur tant national qu’international."

La preuve avec les nombreux équipages étrangers qui seront de la fête ce dimanche sur le plus beau circuit du monde où la qualité disputera la vedette à la quantité. En effet, les lauréats de l’édition 2022 seront présents afin de remettre leur titre en jeu avec l’équipe Trax Racing Team-Vigenon Racing représenté par Niels Hattas et Yves Bollaerts en plus de Côme Geenen.

Avec le Saint-Vithois Kevin Kaut

Une lutte pour la plus haute marche du podium où l’on devrait également retrouver le Saint-Vithois Kevin Kaut. Troisième du classement général l’an dernier au guidon d’une "petite" 600cc, il revient cette fois avec une 1000cc qu’il partagera avec David Sanchis Martinez. De leur côté, Arille Servais et Alain Raskin, toujours aussi motivés, seront à nouveau de la fête sous les couleurs de la Moto École Georges.

Rappelons que les essais se dérouleront ce 27 août de 9 à 11 heures, avant le départ fixé à 11h55 et qu’une fois le droit d’entrée acquitté les spectateurs auront accès tant aux tribunes et gradins qu’aux paddocks.