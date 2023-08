Olivier Halim, nouveau T1 de l'Espoir Minerois dames: "Il y a moyen d'évoluer assez vite" (photos)

À 29 ans, le Liégeois entraîne… depuis 6 saisons. "Joueur, j’ai connu beaucoup de blessures et mon corps a dit “stop”. Comme le foot est ma passion, je voulais rester dans le milieu en coachant… ou en arbitrant. Mais pour être arbitre, franchement, il faut être fort mentalement donc j’ai opté pour l’autre solution", sourit celui qui s’est lancé chez les jeunes (U11, U15 puis U21), les dames (Seraing Athlétique) avant de tenter l’expérience en adultes à Incourt B, à l’époque en P3C liégeoise. "Bon, quand je suis arrivé, ils avaient déjà pris 195 buts en 10 matchs… Disons que cela m’a fait une expérience. Après, je m’étais engagé pour l’équipe féminine de Trooz mais quasi toutes les joueuses sont parties à Fléron… C’est alors que j’ai discuté avec Stefano Senis, lequel m’a donné sa confiance."

"Jenna méritait le brassard"

Changement de T1, départs de joueuses: ce n’est pas une page mais bien un chapitre nouveau que l’Espoir Minerois a débuté. "Nous avons su remplacer les départs avec de la qualité. Nous aurons un noyau d’une vingtaine de filles, débutantes et confirmées, contre quatorze il y a encore une semaine. Je pense qu’il y a moyen d’évoluer assez vite. Mon objectif perso est de terminer dans les cinq premiers", annonce Olivier Halim. "Le titre devrait lui se jouer entre Bellevaux et Sart Tilman."

Les résidentes de la Croix Henri-Jacques ont en tout cas remporté leur première rencontre de la saison: 4-3, ce 20 août, lors de la réception d’Oudler.

Cabuk (2x), Faccincani et Schmit ont alimenté le marquoir, répondant aux réalisations de Thelen, Henkes et Juffern. "Nous étions menés 0-2. Je suis très content de la mentalité positive affichée. Quand je suis arrivé, j’ai expliqué que j’exigeais qu’elle soit exemplaire. D’autant plus que celles qui pouvaient causer des soucis la saison dernière ne sont plus là…"

En outre, c’était cette fois la jeune Jenna Homburg qui portait le brassard, contrairement à ce qui avait été fait en préparation. "Voici comment je vais fonctionner: j’ai désigné une capitaine fixe, la gardienne Nathalie Botty, mais je compte utiliser le brassard pour motiver et ou récompenser certaines joueuses en fonction du moment. Jenna le méritait car c’est une des plus assidues aux entraînements et elle se donne à fond de la première à la dernière minute."

Mardi soir, La Minerie se déplaçait au Sart Tilman pour leur deuxième rendez-vous officiel de cette saison 2023-2024.