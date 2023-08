Faysal Temsamani: "Une victoire pour lancer la saison d’Aubel" contre Beaufays ce mercredi

"Je garde un très bon souvenir de mon passage là-bas et j’ai encore des contacts avec certaines personnes", explique-t-il. "C’est un club familial où il fait bon vivre. J’y ai passé trois belles années et, si j’ai dû m’en aller, c’est uniquement suite au changement de politique du club. Un nouveau président est arrivé et ils sont repartis sur de nouvelles bases. Ça a l’air de bien tenir et je ne peux que leur souhaiter le meilleur… sauf ce mercredi. Pour nous, les trois points sont hyper importants et doivent lancer notre saison. J’ai d’ailleurs taquiné Pierre (Haleng) à ce sujet en lui disant qu’on allait l’emporter. Il n’était pas de mon avis et on verra bien où la pièce tombera."

Pour les Aubelois, les saisons se suivent et se ressemblent. Il y a douze mois, ils avaient loupé leur entame de championnat (1-2 contre Fize et 1-0 à Beaufays). La semaine passée, rebelote contre Sart (0-3). Hasard du calendrier, la deuxième journée leur réserve encore une fois Beaufays. Espérons pour eux que l’histoire ne repasse pas les plats.

"La préparation a été un peu compliquée"

"Quand on veut viser le haut de tableau, il faut être régulier et prendre des points directement", enchaîne le talentueux médian aubelois. "Notre mauvais match contre Sart est difficile à expliquer. C’est vrai qu’avec les blessés et les vacances, la préparation a été un peu compliquée. Mais ça n’explique pas la mentalité défaillante de toute l’équipe. On peut perdre un match mais pas de cette manière. La seule chose qu’il nous reste à faire est de retravailler, point. On n’a absolument pas envie de revivre le même début de saison qu’il y a un an. Rien n’est mal fait et le plus important est à présent Beaufays. Il faut rentrer le plus vite possible dans une spirale positive."

Celle-ci pourrait commencer dès ce mercredi, à condition de venir à bout de l’équipe en forme du moment. "Ils viennent de réaliser un très bon début de saison. Il y a un an, on les pointait comme descendants certains. Ils ont prouvé qu’ils avaient le niveau et ils font de bonnes choses avec les moyens qu’ils ont. Ces jeunes jouent sans pression, avec insouciance et n’ont rien à perdre", conclut Faysal Temsamani.

Beaufays – Aubel (Mercredi, 18h30)

Arbitre: M. Dridelli.

AUBEL: Cloes, Willem, Lennertz, Scheffer, Charef, Remacle, Ernst, Spits, Temsamani, Dohogne, Niro, Beckers, Roex, Ameur, Meyers, Crisigiovanni, Akdim.

Absents: Diallo (entorse), Pauporte (talon), Lahaye (genou), Kerff (mollet), Hansen (tendon).

À noter que, suite aux travaux effectués dans les installations de Beaufays, cette rencontre se disputera à Aubel.