Battu par Beaufays, Aubel replonge dans ses doutes: "Il faut inverser la tendance"

"Ce sont deux grosses occasions et c’est à ce moment-là qu’on doit faire la différence", regrette le T1 aubelois Tony Niro. "Avec la descente, on a pris Beaufays à la gorge et on doit mener à la pause. Malheureusement, on n’a pas su mettre ce but."

De retour des vestiaires, il faut attendre la 65e minute pour assister au premier fait saillant. Un ballon atterrit sur la main de Niro et Monsieur Didrelli n’a d’autre choix que d’indiquer le point de penalty. Thibaut Turco, avec le calme qui le caractérise, ne laisse aucune chance à Beckers (1-0). Aubel tente bien de réagir mais il se montre beaucoup trop brouillon pour porter le danger devant la cage de Macors. Sa seule occasion tombe dans les arrêts de jeu mais la tête de Willem n’est pas assez puissante.

"Ce match s’est joué dans le milieu et sur un détail", enchaîne l’homme fort des Verts. "Malgré la défaite, je n’ai rien à reprocher à mes gars et on ne peut pas leur enlever leur bonne volonté et leur détermination. Mais en termes de qualité de jeu, c’est trop pauvre. Avec les blessés et notre préparation chahutée, c’est un peu compliqué pour le moment. On est dans le dur mais la scoumoune va bien finir par nous quitter. Il faut inverser la tendance et c’est par la mentalité qu’on y arrivera. Bien qu’il nous manque des solutions, il va falloir marquer, et aussi arrêter d’offrir des buts."

Le déclic aubelois se produira-t-il ce dimanche contre Geer ? C’est tout mal que l’on souhaite aux protégés du président Remacle.

Beaufays 1 – Aubel 0

Arbitre: M. Didrelli

Cartes jaunes: Dohogne ; Haleng, T. Turco

But: T. Turco sur pen (1-0, 65e)

BEAUFAYS: Macors, Bosson (70e Dupuich), Fourny, Daenen, Derkaoui (58e Cambruzzi), Haleng (74e Passarello), Zerham, Mottoulle (68e Mlapa), Mayimona, T. Turco, F. Turco

AUBEL: Beckers, Akdim (68e Willem), Meyers (68e Lennertz), Charef, Niro, Ernst (67e Ameur), Remacle, Spits, Temsamani (59e Crisigiovanni), Dohogne, Scheffer