Le plus rapide d’entre eux n’est autre que Vincent Castermans (29: 03) qui, comme on le voit en photo, n’a pas réellement dû forcer son talent pour l’emporter, avec une belle avance sur Julien Claessens (30: 39) et Stéphane Koninckx (31: 33), lesquels complètent le podium.

Chez les dames, victoire de l’incontournable Sonja Vernikov, avec une belle 6e place au classement général.

À noter que la course annexe de 4,5 km à quant à elle été remportée par Adrien Devel.

Vincent Castermans devant 289 coureurs à Lambermont (photos et classement)

36ème Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) 18/08/2023 - 8,5 km

1 CASTERMANS VINCENT29:03

2 CLAESSENS JULIEN30:39

3 KONINCKX STEPHANE31:33

4 SCHAUWERS ANTOINE31:51

5 JOCKIN FRANCOIS32:28

6 VERNIKOV SONJA33:16

7 WERY CHRISTOPHE33:22

8 DEJALE SACHA33:45

9 PIETET DAMIEN34:00

10 DIMACAS NICOLAS34:13

11 OLEFS ALPHA34:19

12 WIERTZ XAVIER34:31

13 DUBOIS SAMUEL34:31

14 WYAIME ANTOINE34:56

15 PEUTAT SEBASTIEN35:03

16 TIMMERMANN ALEX.35:33

17 VIEILVOYE CHARLOTTE35:50

18 BASTIN ROBIN36:00

19 CABAY ROMAIN36:02

20 WERTZ FLORENT36:22

21 FABRY VALERIAN36:45

22 DEVOS SERGE36:51

23 QUADFLIEG JORDAN36:52

24 LODOMEZ OLIVIER36:55

25 LECLERCQ JORDAN36:56

26 JOSKIN DAMIEN37:01

27 THONNARD SEVERINE37:11

28 DEVEL PHILIPPE37:13

29 HENDRICK ALEXANDRE37:15

30 SPITS ALEXANDRE37:16

31 BROCHARD VINCENT37:17

32 HORMA YASSINE37:32

33 BRAGARD OLIVIER37:54

34 TEFNIN JULIEN38:02

35 HENROTTIN LAURINE38:07

36 BERGENHUIZEN EDDY38:09

37 MARTIN JOE38:12

38 EL HAJJAJI ABDEL38:13

39 DEBIOLLE FREDERIC38:18

40 SAMMI ABDEL38:38

41 AKKERMANS FABRICE38:41

42 BASTIN MARTIN38:54

43 MATHIEU BERNARD38:56

44 NOIRHOMME PIERRE38:59

45 WANSART NICOLAS39:02

46 RADERMACKER FRANCOIS39:08

47 LOUIS ROBIN39:10

48 VANDERHEYDEN MAXIME39:11

49 BODESON GREGOIRE39:30

50 DE CECCO JONATHAN39:34

51 MULIER PHILIPPE39:42

52 HEROUFOSSE DAVID39:50

53 GRIFNEE PIERRE39:57

54 DERU FABIAN39:59

55 DOURCY ALAIN40:01

56 HENDRICK FRANCOIS40:01

57 HUSTINGS KEVIN40:03

58 BEAUPAIN JULE40:06

59 LEJEUNE DELPHINE40:10

60 WALRAFF WALLY40:13

61 WOOLF ALAN40:14

62 STANCHER BRUNO40:18

63 DEJOSE THIERRY40:20

64 HUON NICOLAS40:23

65 KETS TOM40:37

66 CANALES ALBERTO40:59

67 BECKERS JOEL41:10

68 BODESON AUGUSTIN41:11

69 DARIMONT FREDDY41:23

70 SMEETS STEPHANE41:29

71 NYSSEN THOMAS41:42

72 BREVER CHLOE41:54

73 D’ARGENT GEOFFREY41:54

74 CHARBON ROBERT41:57

75 PIRENNE JULIE42:02

76 MOERMAN CYRIL42:13

77 LONGTON GILLES42:21

78 CRUTZEN FRANCOIS42:28

79 ROSTERT PAULINE42:32

80 TSAGKAS CASSANDRA42:32

81 DE CECCO MICHAEL42:33

82 SACRE LAURENT42:44

83 DAUVISTER AUDRIC42:45

84 LEGRAND CHRISTOPHE42:53

85 KYNDT ADRIEN43:10

86 MARECHAL SAM43:12

87 STANCHER FABIEN43:14

88 LARBALESTRIER AXEL43:19

89 PTAK BENOIT43:25

90 WANSARD THOMAS43:25

91 HUYGHEBAERT AUBRY43:26

92 BARBETTE MILAN43:29

93 SELECK AXEL43:31

94 CAJOT MARTIN43:35

95 DESSOUROUX JEAN43:47

96 PIROTTE OLIVIER43:49

97 HELLEBRANDT SEBASTIEN43:56

98 DROOGHAAG DANIEL43:56

99 LEFIN PASCALE43:57

100 ROSCIGLIONNE DANILO43:58

101 KEVELAER BEATRICE44:09

102 SCEVENELS AURELIE44:09

103 HENNEN THIEBAUT44:14

104 AUTMANNS FANNY44:16

105 SERVAIS NATHALIE44:19

106 PIETTE OLIVIER44:22

107 LOOP QUENTIN44:34

108 HOCK MICHAEL44:36

109 GATEZ SEBASTIEN44:36

110 BECKERS OLIVIA44:41

111 LEINARTZ LAURENT44:41

112 EL BALDI SAID44:45

113 DELAHAUT NUMA44:48

114 SICIM MUSTAFA44:49

115 GODDE CHRISTOPHE44:53

116 PIRON THIBAULT44:56

117 FLAMAND MICHAEL45:02

118 RENSONNET OLIVIER45:09

119 DE LUCA ANTHONY45:10

120 VALENDUC GLENN45:15

121 BIETTON ALAIN45:18

122 NAWYN BENJAMIN45:25

123 NYSSEN PIERRE45:28

124 GODEFROID LEON45:36

125 GREG MAGER45:36

126 PIQUERAY CELINE45:36

127 PIROT PASCAL45:47

128 LOURAS MICHAEL45:48

129 PLOUMEN OLIVIER45:56

130 HALIN BAPTISTE46:11

131 LEJEUNE JEAN-BENOIT46:15

132 SOMJA VICTOR46:18

133 DURBUT PIERRE46:28

134 SCHWEYEN MAEVA46:29

135 ROUFOSSE BASILE46:37

136 WERGIFOSSE BENJAMIN46:42

137 CORMAN ANTOINE46:43

138 FABRY WILLIAM46:47

139 SCHOONBROODT GAET.47:05

140 FYON AMAURY47:08

141 PIRON VICTOR47:13

142 TEFNIN SIMON47:16

143 GUEUDEP TOM47:20

144 ROOMANS CHRISTIAN47:25

145 PIRARD AXEL47:27

146 GAILLARD FLORIAN47:34

147 LINCE LUCAS47:40

148 SMETS NOEMIE47:41

149 SORET XAVIER47:43

150 DETHIER PIERRE47:45

151 KARYDAS IOANNIS47:48

152 ROSSI STEPHANE47:54

153 HEYERES LUCAS47:55

154 HAGELSTEIN LUCY47:56

155 CHEBIL RAMI47:58

156 GUILLEMIN ELOISE48:00

157 SCHOENMAKERS BENOIT48:05

158 GHARBI BRAHIM48:05

159 VANDERHEYDEN GUILL.48:06

160 BEAUVE OLIVIER48:07

161 AGUS PAOLO48:10

162 DELREZ SANDRA48:13

163 BOURGUIGNON FABRICE48:24

164 EL BALDI FATIHA48:28

165 BALAES GUILLAUME48:29

166 DELHEZ LAURA48:40

167 SPRONCK JONATHAN48:40

168 DELHEZ THOMAS48:40

169 BRICTEUX JULIA48:41

170 NAVEZ MANON48:55

171 FISCHER JUSTIN48:55

172 DETHIER LUCAS48:57

173 LINCE LUCIE48:59

174 LIBERME MARTIN48:59

175 DETHIOUX SEBASTIEN49:01

176 LINCE GUY49:02

177 BURLEON QUENTIN49:07

178 LABEDZ JONATHAN49:16

179 DOUCET MICHAEL49:28

180 MASSON CYRIEL49:31

181 DELCOUR SYLVIE49:35

182 JUNGBLUTH RAYMOND49:39

183 KASSIN VICTOR-EMMANUEL49:41

184 DODEMONT STEPHANE49:51

185 TELLER ALICIA50:02

186 LOPEZ NICOLAS50:10

187 FERNANDEZ HER. BERNARD50:14

188 MOHSSEN ABDELLATIF50:15

189 REIP OLIVIER50:18

190 BISSOT ANNE50:21

191 JASPART CHRISTOPHE50:27

192 DEVILLE YVES50:28

193 ROUFOSSE PIERROT50:39

194 LAMBERT MYRIAM50:41

195 JAEGERS MARC50:44

196 SOXHLET NAOMI50:47

197 POLIS GREGORY50:47

198 THIBSEN MICHEL51:05

199 GUI ILLISIBLE DINIS51:19

200 ANCION JEAN PASCAL51:19

201 BEBRONNE GILLES51:28

202 GERMI ILLISIBLE51:34

203 TOUSSAINT PATRICK51:50

204 SCHONBRODT ALAIN52:00

205 NADENOEN OLIVIER52:09

206 ABAD LAMAS HAYD. PA.52:13

207 MAWET NATHALIE52:17

208 CAPIER JEAN MARIE52:31

209 LEJEUNE GEOFFREY52:33

210 COLLE CHARLOTTE52:43

211 DETHIER NICOLAS52:45

212 POLIS LUCIENNE52:51

213 RAMAKERS DOMINIQUE53:03

214 FASSIN MAXIME53:03

215 HOUYON FLORIAN53:04

216 SCHMITZ MICHAEL53:16

217 SIMONIS SUZANNE53:21

218 BAART SYLVIANE53:23

219 HEROUFOSSE SERGE53:25

220 BECKERS BRUNO53:27

221 DUBLET SERGE53:36

222 NYSSEN LUVO53:37

223 COUSSAERT PATRICK53:40

224 MATOLA GREGORY53:50

225 BASTIN MARIE53:55

226 RENSONNET LAURENT54:16

227 PIRNAY LUDOVIC54:29

228 LOGNAY AURELIE54:37

229 STINI SIRHAN54:37

230 LENNERTS JESSICA54:39

231 PIRARD NICOLAS54:42

232 PIRARD GATIEN54:46

233 BERGH MARTIN54:47

234 GAUTHY ANNE FRANCOISE55:04

235 DELHEZ MARIE ANNE55:05

236 HAAN FREDERIC55:05

237 DOCQUIER JEAN-ARTHUR55:13

238 LAMBOTTE KYLIAN55:14

239 DEMOLLIN REMY55:17

240 RENIER NATHAN55:18

241 PIROTTE TOM55:32

242 PIRRERA BARBARA55:56

243 AERTS MANON56:00

244 HAFDAOUI WALID56:06

245 HURARD VALERIE56:15

246 AKSET SEBASTIEN56:23

247 KAPELUSZ AGNIESZKA56:38

248 JORIS DAVID56:46

249 HENRARD MATHIS56:49

250 CUPETA MATTHIEU56:53

251 DEJANOVIC JURE57:07

252 COUVREUR CHARLES-PHI.57:16

253 LEMPEREUR VINCENT57:18

254 HENSEN LILIAN58:17

255 JÉRÔME STÉPHANE58:29

256 NOL ANNE58:34

257 LEONARD EMILIE59:08

258 HAUGLUSTAINE JEROME59:08

259 LEMPEREUR LUCAS59:20

260 DETHIER ESTELLE59:24

261 GRILLO VALENTIN59:29

262 VANDENADEL ISOLDE59:30

263 BASTIN LAURA59:31

264 SCHMITZ ROGER1:00:28

265 ANNIDOPOULOS THO.1:00:45

266 PESSER RENE1:00:49

267 DOURCY MARIE1:01:23

268 FETTWEIS GAELLE1:01:53

269 BRIXHE JEAN-YVES1:02:15

270 KIESE GUESLY1:02:23

271 BALAES HERVE1:02:40

272 TEFNIN FRANCOIS1:02:44

273 GLUCKMANN FREDERIC1:03:57

274 LAMBERT HENRI1:04:03

275 DETHIER ABYGAEL1:04:04

276 ANNALORO VINCENT1:04:09

277 DETHIER WILLIAM1:04:11

278 DEGEY MAXIME1:04:12

279 LEULEMANS ROMAIN1:04:51

280 SQUELIN MICHELE1:05:09

281 DETRY MARINE1:05:16

282 HENON MATHIAS1:06:52

283 MARINESCU MICHAEL1:08:00

284 WASMUMT LEON1:08:12

285 MOONEN MANON1:08:12

286 LANSLOTS FRANCINE1:08:13

287 HERZET MARLENE1:09:20

288 MICHEL REGIS1:13:55

288 FILS GABRIEL1:13:55

290 ROGISTER CHRISTELLE1:13:55