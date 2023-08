Marvin Van Melsen (Espoirs Minerois): "C’est un monde de requins et de salopards"

Cet été, l’attaquant Marvin Van Melsen a décidé de quitter la D3 et La Calamine pour retrouver la P2B avec l’Espoir Minerois. L’ancien attaquant de Raeren et de Ster-Francorchamps a choisi l’Espoir Minerois, et ce malgré de nombreuses offres. "Vous savez, quand j’ai signé à Raeren-Eynatten, c’était le premier club qui me contactait et me disait: “C’est toi que je veux”. Lorsque j’ai annoncé dans les journaux que je ne restais pas à La Calamine, Gino Piol m’a appelé et m’a dit: “C’est toi que je veux. Mon président aussi, mais il dit que tu es inaccessible” . Je les ai rencontrés pendant une heure trente, et on est tombé d’accord. À partir de ce moment-là, les choses étaient claires", explique Marvin Van Melsen.