Habitué des podiums, Clément Weber finit dernier au jogging de Froidthier: voici pourquoi (+ photos et classement)

Mais ce n’est pas tout, puisque la future épouse de Clément Weber, Camille Baguette, avait elle aussi un challenge à relever à l’occasion du jogging de Froidthier (Thimister-Clermont). "Son défi, c’était de finir devant moi. C’était spécial puisqu’elle a fait partie de la jeunesse de Froidthier et que c’est ici qu’on vit: on connaissait beaucoup de monde tout au long du parcours" sourit celui qui a terminé les 7,2 km en une heure et 27 secondes. On est loin du gagnant Stéphane Koninckx (24:31) ou de précédents chronos de Clément Weber (25:32 en 2021, par exemple).

Camille Baguette et Clément Weber avaient des défis à relever au jogging de Froidthier. ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

"On se complète bien…"

"Plusieurs de nos amis ont participé à la course… Ce qui est très bien, car seule sur la ligne de départ, je n’aurais pas démarré" embraye avec humour Camille Baguette, que vous retrouverez à la 135e place du classement sous le nom de Camille Weber. "Je lui répète que même mariée, je veux qu’on continue de m’appeler Camille Baguette. Du coup, pour la blague, ils m’ont inscrite sous le nom de Weber. Mais bon: j’ai bel et bien fini devant lui et ça, je compte bien le lui répéter pendant 20 ans. Pour lui, je sais que c’est pire que d’avoir fini dernier ! (rires)."

Forcément, le jeune couple n’est pas passé inaperçu ce dimanche. D’autant que Camille courait avec plusieurs amies, et que d’autres les attendaient tout au long du parcours afin de lui fournir des accessoires de déguisement "et un péket à chaque kilomètre." Ambiance, vous l’aurez compris.

Camille Baguette et ses amies (Audrey, Isabel et Camille) ont le sourire : elles sont devant le redoutable Clément Weber. ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

"De base, c’était un peu compliqué car la veille, on avait un mariage du côté de Tinlot. Mais finalement, c’était super-chouette et je suis contente de l’avoir bouclé, ce jogging (rires). Nos teams d’EVJH et EVJF ont vraiment eu une bonne idée et c’était super de voir autant de monde pour l’occasion" conclut celle qui se définit comme "pas trop sportive" et qui n’a "absolument pas l’esprit de compétition". Voilà qui tombe bien: puisque Clément Weber est mordu de course à pied ( "je prépare mon premier marathon, ce sera celui d’Amsterdam en octobre, j’espère le boucler en moins de 3 heures"), entraîneur de football à Battice B qui a "recommencé à jouer en réserve avec Hombourg", et il pratique également le volley du côté d’Aubel. "On dira qu’on se complète bien !" lance Camille Baguette-Weber, avec, déjà, un œil sur ce prochain mariage qui unira la 135e et le 145e du dernier jogging de Froidthier.

Certaines ont couru, d’autres pas : mais tout le monde était là pour encourager Camille et Clément. ©(DR) M.Do.

Le duo Baguette-Weber en images, ce dimanche à Froidthier

Petite(s) pause(s) photo(s) au fil de la course... ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

Clément Weber a vécu son jogging... "autrement" ce dimanche. ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

Des accessoires pour la future mariée, tout au long de la course, grâce à de nombreuses amies venues pour l'occasion. ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

Un faux podium pour un vrai duo ! ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

Camille Baguette a croisé beaucoup de connaissances à Froidthier... ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

Les futurs mariés avaient le sourire en ce dimanche pas comme les autres. ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

Camille Baguette l'assure: "Je compte bien lui rappeler pendant 20 ans que j'ai fini ce jogging devant lui" ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

Nos (autres) photos du jogging des Chapelles 2023, à Froidthier

Jogging des Chapelles de Froidthier 2023

Classement : Jogging des Chapelles 20/08/2023 - 7,2 km

1 KONINCKX STEPHANE 24:31

2 BROUWIER MATHIS 25:26

3 DETHIER GAEL 25:51

4 HERWATS LAURENT 26:06

5 THONE FABIEN 26:41

6 VANDEPUTTE EDDY 27:12

7 WIERTZ XAVIER 27:17

8 RUWET NICOLAS 27:27

9 STULENS BENY 27:29

10 WYAIME ANTOINE 27:44

11 DELHEZ FLORENTIN 27:53

12 AGNOLI PIERRE 28:29

13 WEUSTEN CEDRIC 28:37

14 MOYSE JEROME 28:39

15 STELANDRE BENJAMIN 28:45

16 DEBROUX SEBASTIEN 28:49

17 BRODEL MARTIN 29:09

18 VANWERST ADRIEN 29:11

19 SCHINDLER QUENTIN 29:19

20 DESMIT NATHAN 29:22

21 DEVOS SERGE 29:26

22 BACKAERT ALAN 29:32

23 BONGARTZ JULIEN 29:34

24 PESSER ALINE 29:43

25 SPRONCK JONATHAN 29:50

26 EL HAJJAJI ABDEL 30:04

27 VAESEN PHILIPPE 30:08

28 LIEGEOIS SYLVAIN 30:17

29 BECKERS JACQUES 30:18

30 MARTIN JOE 30:43

31 REIP HUGO 30:51

32 VANDERHEYDEN MAXIME 31:10

33 HENRY FRANCOIS 31:18

34 DE CECCO JONATHAN 31:23

35 ALBERT JEREMY 31:28

36 CHARBON ROBERT 31:32

37 DUMOULIN DAVID 31:37

38 GOFFARD JEROME 32:03

39 CORBUSIER NICOLAS 32:40

40 MUYLKENS AMAURY 33:09

41 BECKERS JOEL 33:12

42 PTAK FLORENT 33:12

43 RONKART PHILIPPE 33:31

44 FEY CELINE 33:54

45 ALBERT SIMON 34:18

46 JASTOG ERNESTO 34:27

47 DESSOUROUX JEAN 34:30

48 REGNIER DIDIER 34:41

49 CARABIN PHILIPPE 34:43

50 LAMBERT CHRISTOPHE 34:43

51 NOLS FRANCOISE 34:49

52 PESSER CHRISTIAN 34:59

53 PIRON THIBAULT 35:08

54 NYSSEN PIERRE 35:18

55 SCEVENELS AURELIE 35:21

56 SCHILLINGS VICTOR 35:29

57 VANGI MARIA 35:37

58 SCHOONBROODT GAETAN 35:38

59 BECKERS MARIE 35:42

60 DEBIOLLE SEBASTIEN 35:42

61 JUNGERS OLIVIER 35:43

62 STANCHER FABIEN 35:49

63 BECKERS OLIVIA 35:53

64 KRUTH ALEXANDRE 35:56

65 CHARBON EMRE 36:00

66 SOMJA VICTOR 36:25

67 DELWAIDE ANNE 36:46

68 BURLEON QUENTIN 36:49

69 GAILLARD BENOIT 36:52

70 LORQUET SYLVIE 37:09

71 DENOISIEUX CHRISTIAN 37:35

72 ROOMANS CHRISTIAN 37:50

73 GHARBI BRAHIM 37:59

74 THEUNISSEN FLORIAN 38:12

75 DEVIVIER SALVATORE 38:14

76 FERNANDEZ HERRERA BERNARD 38:24

77 JUNGBLUTH RAYMOND 38:28

78 CHEBIL RAMI 38:36

79 BROUWIER MICHAEL 38:40

80 SCHONBRODT ALAIN 39:10

81 DEVAUX FRANCOIS 39:19

82 DE CECCO FREDERIC 39:21

83 ALLELYN BENJAMIN 39:21

84 KLEIJNEN ESTHER 39:25

85 PAULUS BASTIEN 39:26

86 HILDERSON LUC 39:41

87 DODEMONT STEPHANE 39:44

88 MAGNETTE YVES 39:48

89 BEAUWENS MAGALI 39:58

90 PIER RENE 40:08

91 THIMISTER CHRISTOPHE 40:10

92 ENRIQUETA MANUEL 40:27

93 GILLET THOMAS 40:28

94 BELLEFLAMME ANNE 40:32

95 LECHANTEUR ADRIEN 41:15

96 GASON MARIUS 41:27

97 GASON JEROME 41:28

98 CAPIER JEAN MARIE 42:31

99 SMEETS RONALD 43:49

100 DROEVEN ARTHUR 44:01

101 ERNST ANDRE 44:25

102 VISSOUL CECILE 45:36

103 SERVAIS CATHY 45:36

104 DORTHU MAXIME 45:39

105 ALEXANDRE JUSTIN 45:47

106 WERTZ JEAN-FRANCOIS 45:50

107 PTAK BENOIT 45:50

108 ALEXANDRE RAPHAËL 45:51

109 JOVENAN CLAUDE 46:09

110 LESENFANTS NELLY 46:19

111 BASTIN VINCENT 46:52

112 CLOSE SYLVIE 46:52

113 DEMEZ ADRIEN 47:02

114 LENARTZ MAEVA 47:13

115 SCHOONBROODT DOMINIQUE 47:17

116 HENSEN LILIAN 47:29

117 DHEUR GUILLAUME 47:56

118 VERMEIREN CATHERINE 48:05

119 DYLST REMI 48:11

120 BORGUET BENOIT 48:25

121 KRUTH PIERRE 48:57

122 PRICKEN LAURIE 49:34

123 FRANKEN ALISSA 49:35

124 DARDENNE PHILIPPE 50:18

125 FRANCK PATRICIA 51:08

126 BECO PHILIPPE 51:52

126 HAID AURELIE 51:52

128 PIRENNE MELISSA 52:30

129 HERZET MARLENE 54:11

130 MAES SOFIE 54:28

131 DEMONCEAU JEAN FRANCOIS 55:03

132 SIMONS LAURENCE 55:25

133 CALABRESE TONY 58:37

134 RANDAXHE EMILIE 59:43

135 WEBER CAMILLE ((BAGUETTE) 59:43

136 BAGUETTE MAUD 1:00:06

137 PIRON CAMILLE 1:00:06

138 CASTELA EMILIE 1:00:07

139 SCHOONBROODT JUSTINE 1:00:07

140 VANWERST NORA 1:00:07

141 LECLOUX ISABEL 1:00:07

142 JACQUET AUDREY 1:00:07

143 HICK CORENTIN 1:00:22

144 DHEUR MAXIME 1:00:22

145 WEBER CLEMENT 1:00:27