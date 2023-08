Deux renforts à Olne

Le mentor olnois Jonathan Felix annonce l’arrivée de Tiziano Fiore qui évoluait à Melen la saison dernière. Quentin Schmetz du Stade Verviétois viendra aussi renforcer les Olnois… que ne rejoindra finalement pas Etan Wiltz.

Claude Dejalle (Aubel B) blessé à l’échauffement

Le capitaine d’Aubel B Claude Dejalle s’est blessé à l’échauffement. À la fin de celui-ci, le coach aubelois David Malta a rappelé à la rescousse William Spits qui est venu prendre place sur le banc.

Provinciale 2C

Franchimont mange son pain noir…

Le week-end passé, Franchimont perdait Sacha Colson (entorse) et Pierre Emonts (élongation) en cours de partie. Durant la semaine, ce sont Hermes Simonis (pointe au mollet) et le portier Rafael Tsimacidis (doigt cassé) qui se sont blessés. Et ce dimanche, souffrant du genou, c’est Benjamin Noblué qui a quitté prématurément la pelouse.

"On est en train de manger notre pain noir", lâchait le mentor Patrick Courtois.

… et aligne son 3e gardien

En l’absence Colin Jamar et Rafael Tsimacidis, tous deux blessés, c’est le jeune Nicolas Poncin qui avait pris place entre les perches. D’après son mentor, il a parfaitement accompli sa tâche.

L’heure des choix

"À part Julien Wehr blessé (déchirure), mon noyau est au complet et je dois faire des choix", expliquait le mentor de Weywertz Steve Paquay. "Ce dimanche, j’ai dû laisser sur la touche Vlad, Jacob, Krings, Boemer ainsi que les jeunes Pfeiffer et Schumacher. Ils doivent patienter et mon rôle est de les rassurer."

Du côté heusytois, le coach Jessy Dionisio tenait un discours similaire: "C’est la première fois depuis que je suis à Heusy que j’ai ce luxe. Alexandre Lolos, Sacha Henon, Samuel Lejeune, Luca Liotta, Emad Arikha et Nordine Nalbou ne figuraient pas dans le groupe."

De Luca attend ses deux avants

Victorieux à Lambermont-Rechain (2-5) et contre Honsfeld (4-0), le Stade Verviétois B n’a pas loupé ses débuts. L’effectif de Gabriel De Luca semble de qualité et les absences de ses deux avants Edson Neves (dos) et Sauaibou Gbemou (problèmes pour s’entraîner) passent pour le moment inaperçues. "C’est vrai, mais dans la durée, ce sont deux joueurs qui vont nous faire du bien", précise l’homme fort des Lainiers.

Provinciale 3C

Langhoor déjà blessé

Battu en ouverture du championnat par l’Élan Dalhem B, La Minerie B a, en plus, perdu Raphaël Langhoor, sa recrue phare de l’entre-saison, après moins d’une mi-temps. "Il s’est claqué", confirme Thibaut Muylkens.

Ça pousse toujours

Inversée, la rencontre Entente Pepine – EJ Fléron (1-3) s’est déroulée en terre fléronnaise. En cause, l’état du terrain pepin. "Il a été retravaillé et semé à l’entre-saison pour qu’on puisse enfin disposer d’une surface correcte mais il n’est pas encore prêt", explique le coach de l’Entente Benoît Legrand.

Provinciale 3D

Deux blessés à Sart B

Les Sartois ont perdu Donovan Deldime (torsion du genou) et Eliot Grandjean (fracture du nez).

Infirmerie jalhaytoise

Alors que Jean Hauzoul, Cédric Lecoq et Simon Marques Robalo sont toujours sur la touche, Jalhay a également perdu Kévin Sabel et Quentin Dessaucy sur blessures samedi soir face à Walhorn.

Deux Busch à Spa

Alors que Timothy Busch (auteur d’un bon match) et Anthony Busch (buteur) étaient du déplacement à Goé, Ethan Busch avait dû déclarer forfait à cause d’un souci musculaire. Joseph Falzone a terminé sa suspension, Antoine Letiexhe se soigne et Luca Marino a dû sortir à la 75e suite à un coup au visage qui ne devrait pas l’empêcher de jouer dimanche prochain.

Des retours à Goé

Les Goétois Anthony Rox et Anthony Sangiovanni pourraient rentrer dans le noyau goétois dès le prochain match et apporter plus d’expérience à l’équipe. Pierre Schartz va également pouvoir reprendre à fond cette semaine.

Fin de saison pour l’Elsautois Hansen

L’attaquant elsautois, Yannick Hansen s’était blessé au genou la saison dernière lors d’un match à Honsfeld. Alors que son rétablissement semblait arriver à son terme, il a ressenti une douleur au même genou. Les résultats de l’IRM sont tombés: rupture des ligaments croisés et fin de saison. Une tuile pour les jeunes Etoilés, également privés de Noah Hiligsman (entorse).

Les croisés pour Schumacher

Le Saint-Vithois Gary Schumacher souffre également d’une rupture des ligaments croisés. Cela pourrait signifier la fin de sa carrière. S.P.

Provinciale 4F

Des retours à Bolland B

Alors que l’équipe de Bolland B était toujours privée de plusieurs vacanciers et blessés lors de la venue de Barchon, elle enregistre certains retours dès cette semaine. Guillaume Lambert, Romain Lambert et Guillaume Ledain devraient retrouver le groupe.

Ses 4 dernières minutes

Nous vous relations la semaine dernière la mésaventure du médian dalhemois Émeric Burelli, expulsé pour rouspétance 4 minutes après son entrée en jeu. Il semblerait que ce fait d’arme restera le dernier de l’ancien joueur d’Elsaute B puisque ce dernier a annoncé à ses coéquipiers qu’il mettait un terme à sa carrière dès à présent.

Derby sans public

Si Battice B a remporté son duel face à Herve B dimanche, il y a visiblement eu peu de témoins de cette victoire serrée. "J’ai demandé au gars de Battice qui tenait les entrées, il y a eu 21 entrées payantes", déplore le coach hervien Nicolas Wuidard. "C’est malheureux mais c’est devenu la réalité du foot régional en 2023, même pour un derby, si on peut encore utiliser ce mot…"

Provinciale 4G

Deux nouveaux blessés à la SRU

Martin Loftet s’est blessé au genou dimanche dernier à Stembert. "Il a fait une IRM en semaine. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera indisponible pour au moins six semaines", affirme son entraîneur Marc Ansion qui devra aussi composer sans Geoffray Boland qui est sorti blessé ce dimanche lors du match contre l’Union Limbourg. "Son genou a tourné et on a préféré le sortir", relate le mentor verviétois.

Brieuc Caspar arrive à Baelen

Geoffrey Foguenne enregistre une nouvelle arrivée ce week-end. Il s’agit d’un jeune joueur de L’Union Limbourg. "Il a joué 30 minutes samedi (NDLR: à Malmedy B, 3-0). Il a une bonne mentalité et c’est un gars de la région", se réjouit le tacticien baelenois.

Ligaments croisés pour Julien Marnette (Bellevaux)

Le meilleur buteur de la P4G 2022/2023 s’est blessé en préparation de la nouvelle saison. Le verdict est enfin tombé et il n’enchante pas le coach Bellevaux, Éric Van Renterghem. "Il s’agit des ligaments croisés. L’opération aura lieu en novembre."