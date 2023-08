Benjamin Delhez (Ster-Francorchamps) n’a pas loupé son retour à Trooz

"Ce n’est bien sûr pas amusant d’être sur le banc mais il faut faire avec", nous disait-il au terme de la partie. "Et quand on revient sur ses terres, c’est même frustrant. Mais il faut l’accepter et travailler encore davantage. Et puis la victoire est là et elle fait toujours plaisir. En football, rien n’est jamais acquis et c’est comme ça qu’on avance et progresse. Par le passé, j’ai toujours eu ma place mais cette saison, on a un gros noyau et c’est à moi de prouver que je la mérite."

Si Ster-Francorchamps ne convainc pas encore par la qualité de son jeu, le bilan chiffré (6 sur 6) est là et les ambitions bien présentes. "L’objectif de cette saison est de jouer le haut de tableau et le noyau est là pour ça. Il est bien équilibré dans tous les secteurs et je le trouve très bon. La manière n’est certes pas encore là mais ce qui compte, c’est le bilan en championnat et dans les deux coupes."

Véritable Troozien, Benjamin Delhez est assez bien placé pour nous glisser quelques mots sur son club de cœur, promu pour rappel en mai dernier. "Je suis agréablement surpris et j’espère bien sûr qu’ils se sauveront. Certains les ont annoncés descendants mais ils ont prouvé aujourd’hui qu’ils avaient des qualités. Pour moi, il y a des équipes bien plus faibles dans la série", conclut-il.