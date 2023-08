Les points du week-end

Aubel: joue ce mercredi contre Beaufays.

Malmedy: Samray 3, H. Simon 2, Rauw 1.

FC Eupen: Z. Mennicken 3, J. Bong 2, D. Vanaschen 1.

Sart: E. Evrard 3, Ch. Meessen 2, F. Offerman 1.

Stavelot: aucun.

Ster-Francorchamps: Sow 3, Domken 2, Delhez 1.

Hombourg: D. Meunier 3, X. Stassen 2, T. Schnackers 1.

Classement

5 points: M. Sow (Ster-Francorchamps)

4 points: E. Evrard (Sart), D. Meunier (Hombourg)

3 points: R. Denis (Malmedy), A. Pelzer (FC Eupen), J. Colin (Sart), J. Troch (Stavelot), S. Gilis (Ster-Francorchamps), Y. Tamma (Hombourg), F. Samray (Malmedy), D. Rauw (Malmedy), Z. Mennicken (FC Eupen), D. Vanaschen (FC Eupen), T. Schnackers (Hombourg)

2 points: A. Dufour (Sart), M. Lukoki (Stavelot), H. Simon (Malmedy), J. Bong (FC Eupen), Ch. Meessen (Sart), A. Domken (Ster-Francorchamps), X. Stassen (Hombourg)

1 point: L. Le Bohec (Malmedy), A. Krafft (FC Eupen), J. Thys (Stavelot), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), F. Offerman (Sart), B. Delhez (Ster-Francorchamps)

Buteurs

3 buts: M. Sow (Ster-Francorchamps).

2 buts: B. Scopel (Flémalle), J. Troch (Stavelot), I. El Ghoulbzouri (Tilff), D. Rauw (Malmedy), M. Schwontzen (Malmedy), A. Crosset (Malmedy), S. Jamart (Hannut), M. Julin (Geer), A. Latifou (Flémalle), T. Beaupain (Fize), R. Cavallaro (Trooz), A. Krafft (FC Eupen).

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Spits 3, Tricha 2, Xhonneux 1.

Battice: Ramirez 3, Labyad 2, Kabangu 1.

Herve: Hungs 2, Ceccano 2, Bressani 1.

La Calamine B: Frugarbosi 3, Degueldre 2, Duthoo 1.

Espoir Minerois: Bemelmans 3, Van Melsen 1, J. Gaillard 1.

Olne: Legros 3, Noël 2, Tecqmenne 1.

Trois Frontières: Piparo 3, Renardy 2, Naftaniel 1.

Welkenraedt: N. Carlier 3, Tossings 2, Lennertz 1.

Classement

6 points: N. Charlier (Welkenraedt), Ramirez (Battice).

5 points: Hungs (Herve), Piparo (Trois Frontières).

4 points: Van Melsen (Espoir Minerois).

3 points: Amory (Herve), Bemelmans (Espoir Minerois), Duthoo (Aubel B), Frugarbosi (La Calamine B), Legros (Olne), Lentz (Olne), Lo Presti (La Calamine B), Noens (Trois Frontières), Reale (Espoir Minerois), Spits (Aubel B), Tossings (Welkenraedt).

2 points: Blezer (La Calamine B), Bonaventure (Olne), Ceccano (Herve), C. Charlier (Welkenraedt), Degueldre (La Calamine B), Kabangu (Battice), Labyad (Battice), Noël (Olne), Renardy (Trois Frontières), Schmitz (Aubel B), Tecqmenne (Olne), Tricha (Aubel B), Winandts (Battice).

1 point: Ballois (Espoir Minerois), Bressani (Herve), Burguet (Trois Frontières), De La Cruz (Herve), C. Dejalle (Aubel B), Duthoo (La Calamine B), J. Gaillard (Espoir Minerois), Guerits (La Calamine B), Lennertz (Welkenraedt), Naftaniel (Trois Frontières), Xhonneux (Aubel B).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: Ekissi 3, Johanns 2, Willems 1.

Andrimont: Nagui 3, Malaise 2, Bragard 1.

Butgenbach: T. Jost 3, Tixhon 2, Urbain 1.

Emmels: Roemans 3, Fankem 2, Montagnino 1.

Franchimont: R. Vicqueray 3, Kivanda 2, Henrion 1.

Heusy: Van Acker 3, Offerman 2, Fagnan 1.

Honsfeld: Kaulmann 3, Bormann 2, Lanckor 1.

Lamb.-Rechain: Nijkam 3, Dumont 2, Moll 1.

Recht: Heindrichs 3, Backes 2, Nito 1.

Rocherath: Marlet 3, Shema 2, Dongo 1.

Stade Verviétois B: Perazzelli 3, Mo. Camara 2, Ma. Camara 1.

Trois-Ponts: Bertrand 3, Jacob 2, Bixhain 1.

Weywertz: Heinen 3, Elsen 2, Hanf 1.

Classement

6 points: Ekissi (Amblève), Heindrichs (Recht), Bertrand (T-Ponts).

5 points: Dumont (Rechain-Lamb.), Njikam Nsangou (Rechain-Lamb.), Mo. Camara (St. Verviétois).

4 points: T. Jost (Butgenbach), Henrion (Franchimont), Kivanda (Franchimont), Perazzelli (St. Verviétois).

3 points: Bragard (Andrimont), E. Isiktekiner (Andrimont), Nagui (Andrimont), Henrard (Butgenbach), Farssi (Emmels), Roemans (Emmels), R. Vicqueray (Franchimont), R. Lejeune (Heusy), Van Acker (Heusy), A. Henkes (Honsfeld), Kaulmann (Honsfeld), Marlet (Rocherath), C. Vilz (Rocherath), Jacob (T-Ponts), Gennen (Weywertz), Max.Heinen (Weywertz).

2 points: Johanns (Amblève), Lemma (Amblève), Willems (Amblève), Malaise (Andrimont), Laschet (Butgenbach), Tixhon (Butgenbach), Fanken (Emmels), Tasset (Emmels), Benaets (Heusy), A. Offerman (Heusy), Bormann (Honsfeld), Zinoune (Honsfeld), Backes (Recht), Lejeune (Recht), J. Ganser (Rocherath), Shema (Rocherath), Sy (St. Verviétois), Legrand (T-Ponts), Bungart (Weywertz), Elsen (Weywertz).

Buteurs

4 buts: R. Lejeune (Heusy).

3 buts: Mo. Camara (St. Verviétois), Max.Heinen (Weywertz).

2 buts: Kambembo (Andrimont), Bouchibti (Ferrières), G. Crits (Rechain-Lamb.), Geelen (Recht), Heindrichs (Recht), Ngieme Nganampwa, Hashimi (St. Verviétois), Gennen (Weywertz), Hanf (Weywertz).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Bullange: ne jouait pas ce week-end.

Elsaute B: Di Nicola 3, Defawes 2, Fryns 1.

Elsenborn: Y. Heinen 3, T. Mackels 2, A. Schäfer 1.

FC Eupen B: Weinberg 3, Bonni 2, Nzuzi 1.

Goé: M. Schyns 3, Janssen 2, A. Schyns 1.

Hautes Fagnes: ne jouait pas ce week-end.

Hombourg B: Degueldre 3, Vanchaze 2, Doelen 1.

Jalhay: Mertens 3, Stembert 2, S. Colinet 1.

Lontzen: Paasch 3, Antonio 2, Vannerum 1.

Oudler: Meyer 3, Coumont 2, J. Michaeli 1.

Saint-Vith: aucun.

Sart B: Deldime 3, Louras 2, M. Bruyère 1.

Spa: Marino 3, Sondron 2, T. Busch 1.

Waimes-Faymonville: Monie 3, T. Gabriel 2, R. Jacob 1.

Walhorn: Willems 3, Ordonez 2, Musovic 1.

Xhoffraix: Drouguet 3, Martin 2, Lo. Giet 1.

Classement

6 points: Y. Heinen (Elsenborn), Weinberg (FC Eupen B), Marino (Spa),

5 points: Defawes (Elsautes B), Janssen (Goé), Paasch (Lontzen),

4 points: T. Mackels (Elsenborn), Meyer (Oudler),

3 points: N. Mollers (Bullange), Di Nicola (Elsautes B), Nzuzi (FC Eupen B), M. Schyns (Goé), Nizet (Hautes Fagnes), Bartholomé et Degueldre (Hombourg B), Archambeau et Mertens (Jalhay), T. Strumphler (Lontzen), Pint (Oudler), Rogister (Saint-Vith), Deldime et Pirnay (Sart B), Monie et T. Van de Sande (Waimes-Faymonville), Kessler et Willems (Walhorn), L. Bernard et Drouguet (Xhoffraix).

2 points: M. Mollers (Bullange), Lejeune (Elsaute B), Bonni (FC Eupen B), Fierens (Goé), H. Theysgens (Hautes Fagnes), P. Renkens et Vanchaze (Hombourg B), Dessaucy et Stembert (Jalhay), Antonio et Vannerum (Lontzen), Coumont et L. Henkes (Oudler), Reinartz (Saint-Vith), Grandjean et Louras (Sart B), Sedici et Sondron (Spa), T. Gabriel et Mollers (Waimes-Faymonville), Aussems et Ordonez (Walhorn), J. Bodarwé et Martin (Xhoffraix).

Buteurs

4 buts: Di Nicola (Elsaute B), Rogister (Saint-Vith).

3 buts: P. Renkens (Hombourg B), Coumont et Pint (Oudler), T. Van de Sande (Waimes-Faymonville).

2 buts: Lejeune (Elsaute B), M. Bruyère (Sart B), Doucene (Waimes-Faymonville), Kessler (Walhorn), Martin (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B: R. Charlier 3, R. Haas 2, N. Crahay 1.

Bolland B: M. Lhoest 3, S. Charlier 2, Th. Lousberg 1.

Charneux: aucun.

Cornesse B: T. Deflandre 3, K. Rens 2, J. Donnay 1.

Herve B: B. Jacquet 3, T. Bertrand 2, T. Dethier 1.

Olne B: Y. Grétry 3, M. Volders 2, C. Lesecque 1.

Entente Pepinster B: M. Mouchamps 3, F. Houyon 2, A. Corman 1.

Soiron: T. Bouhy 3, C. Delville 2, A. Collin 1.

Welkenraedt B: M. Petit 3, T. Halibaev 2, C. Georgin 1.

Classement

6 points: Y. Gretry (Olne B).

5 points: T. Bouhy (Soiron).

3 points: L. Schoonbroodt (Battice B), R. Charlier (Battice B), M. Lhoest (Bolland), B. Donnay (Cornesse B), T. Deflandre (Cornesse B), U. Royen (Charneux), M. Henon (Entente Pepine B), M. Mouchamps (Entente Pepine B), A. Corman (Entente Pepine B), N. Blanchy (Herve B), B. Jacquet (Herve B), W. Anton (Soiron), Ch. Delville (Soiron), D. Salimou (Trois-Frontières B), J. Rompen (Welkenraedt B), M. Petit (Welkenraedt B).

2 points: G. Fossion (Battice B), R. Haas (Battice B), S. Charlier (Bolland B), H. Thissen (Cornesse B), K. Rens (Cornesse B), S. Houben (Charneux), F. Houyon (Entente Pepine B), J. Bourdon (Herve B), T. Bertrand (Herve B), G. Huysmans (Olne B), M. Volders (Olne B), P. Gouem (Trois-Frontières B), N. Antoine (Welkenraedt B), T. Halibaev (Welkenraedt B).

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève B: M. Lemaire 3, M. Adams 2, B. Jouck 1

Baelen: O. Van Deck 3, R. Lodomez 2, T. Valle Prado 1

Bellevaux-Ligneuville: J. Picquereau 3, J. Keller 2, A. Bruyère 1

Charneux B: J. Fors 3, D. Violle 2, K. Simonis 1

Heusy B: bye.

Honsfled B: B. Spee 3, J. Schröder 2, L. Theodor 1

Jalhay B: S. Rochmans 3, A. Hupperets 2, L. Belboom 1

Union Limbourg: G. Demoulin 3, P. Leso 2, L. Petit 1

Malmedy B: R. Dethier 3, S. Lejeune 2, A. Bucak 1

Spa B: Geron, M. Lecluse 2, L. Dandrifosse 1

Entente Stembertoise: B. Laurent 3, A. El Hardachi 2, M. Kichou

Stavelot B: G. Jamotte 3, T. Bragard 2, J. Tombeux 1

Ster-Francorchamps B: B. Laurent 3, A. El Hardachi 2, M. Kichou

SRU Verviers: D. Aziz 3, R. Bujar 2, A. Zeyd 1

Waimes Faymonville B: J-B. Rauw 3, A. Brühl 2, A. Massat 1

Classement

6 points: J. Fors (Charneux B)

5 points: J. Schröder (Honsfeld B),

4 points: A. Bucak (Malmedy B), S. Lejeune (Malmedy B), B. Laurent (Entente Stembertoise), A. Brühl (Waimes-Faymonville B)

3 points: M. Lemaire (Amblève B), M. Genten (Amblève), M. Pirnay (Baelen), O. Van Deyck (Baelen), J. Picquereau (Bellevaux), J. Teheux, P. Kosters (Heusy B), B. Spee (Honsfelfd B), D. Kaiser (Jalhay B), S. Rochmans (Jalhay B), L. Fassin (Union Limbourg), G. Demoulin (Union Limbourg), R. Dethier (Malmedy B), T. Geron (Spa B), J. Pahaut (Spa B), R. Kamasa (Entente Stembertoise), G. Jamotte (Stavelot B), T. Bultot (Ster-Francorchamps B), G. Billet (Ster-Francorchamps B), D. Aziz (SRU Verviers), R. Quinta (SRU Verviers), A. Colienne (Waimes-Faymonville B), J-B Rauw (Waimes-Faymonville B).

2 points: M. Adams (Amblève B), N. Peters (Amblève B), C. Valle Prado (Baelen), R. Lodomez (Baelen), J. Keller (Bellevaux), S. Namotte (Bellevaux), Schyns (Charneux B), D. Violle (Charneux B), El Hadj Diop (Heusy B), N. Fickers (Honsfeld B), N. Stolsem (Jalhay B), A. Hupperets (Jalhay B), P. Leso (Union Limbourg), J. Dupret (Union Limbourg), M. Lecluse (Spa B), D. Vogels (Spa B), A. El Hardachi (Entente Stembertoise), M.Thikuna (Entente Stembertoise), T. Bragard (Stavelot B), A. David (Ster-Francorchamps B), A. Schulz (Ster-Francorchamps), R. Bujar (SRU Verviers), D. Levaux (SRU Verviers),

Buteurs

5 buts : J. Schröder (Honsfeld B)

4 buts : T. Bultot (Ster-Francorchamps B)

L. Fassin (Union Limbourg), S. Rome (Waimes-Faymonville B)

2 buts : S. Rochmans (Jalhay B), L. GIlman (Ster-Francorchamps B), M. Lemaire (Amblève B), M. Blaise (Malmundaria B), R. Dethier (Malmundaria B), J. Keller (Bellevaux-Ligneuville), J. Picquereau (Bellevaux-Ligneuville), P. Jacquemin (Bellevaux-Ligneuville), M. Monville (Bellevaux-Ligneuville), J. Dumont (Stavelot B), J-B. Rauw (Waimes-Faymonville B).