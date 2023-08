Buts: Bultot (1-0, 4e), Schröder (1-1, 13e), Bultot (2-1, 23e), Bastien Dothee (3-1, 25e), Gilman (4-1, 34e), Campeone (5-1, 41e), Schröder (5-2, 56e), Bultot (6-é, 81e), Bultot (7-2, 87e).

Cartes rouges: Dothee (Ster B, 58e), Gladieux (Honsfeld B 70e).

Ster-Francorchamps B a surclassé Honsfeld B samedi soir. "On a joué 30 minutes. C’était suffisant pour mettre cinq buts. En seconde période, nous avons géré sans devoir forcer", résume Maxime Brant, le coach sterlain. Côté germanophone, Jérémy Bodarwé ne discute pas le score. "7-2 dit tout. On a perdu contre Tom Bultot, le meilleur buteur de P1 2022/2023", reconnaît le tacticien de Honsfeld B.

Amblève B 4 – Jalhay B 2

Buts: M. Lemaire (1-0, 17e), Rochmans (1-1, 49e), Rochmans (1-2, 53e), C. Lemaire (2-2, 61e), Even (3-2, 71e), M. Lemaire (4-2, 80e).

Jalhay B y a longtemps cru contre Amblève B. "À l’heure de jeu nous menions 1-2. Mais on perd le match sur le point physique", regrette Serge Rouwette, le T1 de Jalhay B. Son homologue amelois, Werner Zeimers, n’était pas totalement satisfait de sa première victoire de la saison. "Le score n’est pas assez forcé."

Malmedy B 3 – Baelen 0

Buts: Dethier (1-0, 45e), Blaise (2-0, 64e), Heindrichs (3-0, 88e).

Malmedy B s’est imposé contre Baelen et boucle un 6/6. "On a bien su développer notre jeu. On marque juste avant la mi-temps. En deuxième période, on était plus dominateur", relate Christian Spits, le mentor malmédien.

"Malmedy B était un petit cran au-dessus de nous, mais le score est forcé", déclare Geoffrey Foguenne. "2-1 aurait été plus logique parce qu’on a raté un face à face et il y a eu des décisions litigieuses", explique le coach baelenois.

T.W. Waimes – Faymonville B 8 – Charneux B 0

Buts: Rome (1-0, 22e), Rome (2-0, 29e), Rauw (3-0, 32e), Brühl (4-0, 34e), Rauw (5-0, 35e), Muller (6-0, 46e), Boucha (7-0, 50e), Krings (8-0, 72e).

Waimes-Faymonville B s’est lourdement imposé. "Il y a eu un quart-d’heure d’observation. Ensuite, dès qu’on a marqué, on a déroulé et on a bloqué derrière", précise le coach du TWWF B. Son homologue charneutois, Cédric Heusschen, était déçu de l’attitude de ses joueurs. "On fait 25 bonnes premières minutes et puis dès qu’on encaisse le premier but, on s’écroule d’une pièce."

Entente Stembertoise 0 – Bellevaux Ligneuville 9

Buts: Keller (0-1, 2e), Keller (0-2, 15e), Picquereau (0-3, 28e), Picquereau (0-4, 39e), Kirvak (0-5, 43e), Jacquemin (0-6, 54e), Jacquemin (0-7, 61e), Monville (0-8, 75e), Monville (0-9, 87e).

Stembert n’a pas fait le poids en déplacement à Bellevaux. "C’était une deux chevaux contre une Ferrari. Bellevaux était deux ou trois crans au-dessus", estime le coach stembertois, Marc Lekeu. De son côté, Éric Van Renterghem avait le sourire pour la première victoire de Bellevaux. "On a corrigé les erreurs tactiques et les joueurs ont bien respecté le schéma de jeu. C’est bon pour le moral."

Spa B 1 – Stavelot B 6

Buts: Dumont (1-0, 20e), Getoar (1-1, 21e), Bragard (1-2, 33e), Tombeux (1-3, 61e), Huyberts (1-4, 69e), Jamotte (1-5, 71e), Dumont (1-6, 81e).

Pour son entrée en compétition, Stavelot B a pris la mesure de Spa B. "Après quinze minutes d’observation, on a pris le dessus", résume l’entraîneur stavelotain, Florian Dalleur. Olivier Gillis était toutefois satisfait de la 1re mi-temps. "C’est 1-2 à la pause. Malheureusement, on s’effondre en deuxième période."