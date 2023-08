Bolland B 3 – Barchon 3

Buts: M. Eelen (1-0, 13e), Geron (1-1, 35e), Xhonneux (2-1, 40e), Parikis csc (3-1, 48e), Danvoie (3-2, 57e), Fellmann (3-3, 90e)

"Notre première mi-temps était très bonne mais on a loupé beaucoup trop d’occasions dont un penalty, regrettait Alexandre Simon, le T1 de Bolland B. On contrôle ce match, on mène même 3-1 puis nous encaissons deux buts “à l’arrache” dont un à la dernière minute."

Fouron 3 – Entente Pepine B 4

Buts: Mouchamps (0-1, 10e ; 0-2, 35e), Denis (1-2, 62e), Constant (1-3, 65e), Michiels (2-3, 75e), Henon csc (3-3, 79e), Boubker csc (3-4, 85e).

"Objectivement, la victoire est méritée. On se fait peur nous-même en fin de match. Un match que nous aurions dû tuer plus tôt", relate le mentor pepin Didier Servais.

Élan Dalhem 3 – Welkenraedt B 1

Buts: Lenaerts (1-0, 1e), Mingorance-Hernandez (2-0, 2e), Halibaev (2-1, 80e), Vozza (3-1, 84e).

"On a dominé la rencontre en possession de balle, mais nous ne sommes pas assez tueur. Ils l’ont été", résume le mentor de Welkenraedt B Thibaud Lahaye.

Soiron 4 – Charneux 2

Buts: Simonis (0-1, 20e), Diamende (1-1, 35e), Bouhy (2-1, 60e), C. Delville (3-1, 70e), Echchekhar (4-1, 80e), Pesser (4-2, 83e)

"On enchaîne deux belles victoires contre deux gros morceaux", se félicite le mentor soironais Christophe Romain. "Le groupe est soudé et travaille bien. Chapeau à lui-même si le plus compliqué reste à faire."

"Ce n’était pas un bon match de Charneux", regrette le T1 Alexandre Lorquet. "L’ambiance de cette rencontre n’était pas bonne et je prends cette défaite pour moi. Je ne vais certainement pas accabler mes joueurs."

Cornesse B 3 – Olne B 2

Buts: Volders (0-1, 6e), Dupont (1-1, 43e), Rens (2-1, 72e), Donnay (3-1, 83e), C. Lesecque (3-2, 90e+3)

Si le contenu était, de l’avis des deux entraîneurs, plutôt à l’avantage des visiteurs, les Cornésiens ont su faire preuve de l’abnégation nécessaire pour empocher la victoire. "Il y avait plus d’envie de notre côté, ça a fait la différence" sourit le T1 de Cornesse B Thomas Wydooghe. "Certes nous étions au-dessus dans le jeu mais on fait beaucoup trop de petites erreurs qui se payent cash" déplore son homologue olnois Vincent Peduzy.

Battice B 2 – Herve B 1

Buts: Nivelle (0-1, 35e), Lejeune (1-1, 81e), Fortemps (2-1, 85e)

"Un partage aurait sans doute été plus juste mais un derby, ça se gagne" commente le coach de Battice B Clément Weber qui s’offre donc un premier derby du Plateau cette saison. "Ils nous ont pris à la gorge en première mi-temps et menaient logiquement à la pause. La seconde période était plutôt pour nous, avec un passage en 3-5-2 qui a plutôt bien fonctionné et qui a fait du bien à l’équipe."

Le technicien hervien Nicolas Wuidard nuance: "On maîtrisait toujours parfaitement la rencontre jusqu’à un quart d’heure de la fin. Le banc batticien a fait la différence avec des entrants qui nous ont fait extrêmement mal."

Provinciale 4C

Chevron 1 – Oneux 2

Buts: Schmidt (0-1, 28e), Sternon (1-1, 60e), Schlitz (1-2, 86e).

C’est une défaite dans les derniers instants pour l’équipe de Chevron face à des Oneutois plus concrets. "Un partage aurait été plus logique. Nous avons eu beaucoup plus d’occasions que nos adversaires", souligne le correspondant qualifié du club stoumontois René Brasseur.

À noter: GD Poulseur ayant déclaré forfait pour toute la saison, Franchimont B ne jouait pas ce week-end en P4C.